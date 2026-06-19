Desarticulan un clan familiar dedicado al tráfico de drogas en Castellón

La Guardia Civil de Castellón, en colaboración con la Policía Local de la localidad de Onda, ha detenido a un total de ocho personas, con edades comprendidas entre los 24 y 52 años de edad, y a los cuales se le atribuyen delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

La actuación denominada Operación Bravas se enmarca dentro de los servicios que la Guardia Civil desarrolla de forma permanente para la prevención y persecución del tráfico de drogas, iniciándose tras detectarse una creciente preocupación vecinal por la actividad que se desarrollaba en varios inmuebles residenciales utilizados como puntos de venta de drogas.

En el transcurso de las investigaciones se pudo constatar la existencia de una organización de carácter familiar, fuertemente arraigada en la localidad, donde la actividad ilícita desarrollada generaba una continua afluencia de consumidores y drogodependientes en las inmediaciones de las viviendas.

La explotación de la operación contó con la participación de efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de Castellón, especialistas del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, apoyados por un perro detector de sustancias estupefacientes y otro especializado en dinero y patrullas de la demarcación, llevándose a cabo mediante un amplio dispositivo policial, siete entradas y registros en diferentes inmuebles vinculados a la organización.

Como resultado de los registros, se intervino cocaína preparada para su distribución inmediata, cogollos de marihuana, metanfetamina, una plantación de marihuana y una importante cantidad de dinero en efectivo, presuntamente procedente de la actividad delictiva, desmantelando en su totalidad el clan familiar, dado a detención de todos sus miembros.

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Las diligencias, junto con los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente. Las diligencias han sido instruidas por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Castellón, en colaboración de la Policía Local de Onda.