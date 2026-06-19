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Herida una mujer embarazada en un accidente en Xilxes

El siniestro ha tenido lugar en la AP-7

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil / ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS

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Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

Una mujer embarazada ha resultado herida leve este viernes en un accidente en la autopista AP-7 en la provincia de Castellón.

El suceso ha tenido lugar esta tarde en el kilómetro 460 de dicha vía, a la altura del término municipal de Xilxes, según han confirmado a Mediterráneo fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

El siniestro ha consistido en un alcance entre dos vehículos y ha provocado además ligeras retenciones de tráfico.

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Los servicios sanitarios han atendido a la mujer, que se encuentra en aceptables condiciones físicas según las mismas fuentes.

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