Caso del cadáver del congelador
Herida una mujer embarazada en un accidente en Xilxes
El siniestro ha tenido lugar en la AP-7
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Una mujer embarazada ha resultado herida leve este viernes en un accidente en la autopista AP-7 en la provincia de Castellón.
El suceso ha tenido lugar esta tarde en el kilómetro 460 de dicha vía, a la altura del término municipal de Xilxes, según han confirmado a Mediterráneo fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.
El siniestro ha consistido en un alcance entre dos vehículos y ha provocado además ligeras retenciones de tráfico.
Los servicios sanitarios han atendido a la mujer, que se encuentra en aceptables condiciones físicas según las mismas fuentes.
Suscríbete para seguir leyendo
- El pueblo de Castellón donde Joaquín Prat ha encontrado refugio tras ser padre: menos de 2.000 vecinos, olivos milenarios y la puerta de la Serra d'Espadà
- Cierre definitivo de una cadena de supermercados de Castellón: este es el futuro que le espera a sus locales
- Las horas de pesadilla en Castelló que empezaron con un cadáver en un congelador y acabaron en una vivienda de Peñíscola
- El detenido por el cadáver del congelador de Castellón sale del piso tras la reconstrucción
- Adiós a la discoteca convencional: El primer piano bar de Castellón elige Benicàssim para la gran apertura del verano 2026
- Conmoción en el barrio de Castelló donde descubrieron un cadáver en el congelador
- Ni Ibiza ni Cádiz: la playa de Castellón que aspira a coronarse como la mejor de España en este 2026
- Agrio final para un gigante citrícola de Castellón: entra en fase de liquidación