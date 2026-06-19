Herida una mujer embarazada en un accidente en Xilxes

Una mujer embarazada ha resultado herida leve este viernes en un accidente en la autopista AP-7 en la provincia de Castellón.

El suceso ha tenido lugar esta tarde en el kilómetro 460 de dicha vía, a la altura del término municipal de Xilxes, según han confirmado a Mediterráneo fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

El siniestro ha consistido en un alcance entre dos vehículos y ha provocado además ligeras retenciones de tráfico.

Los servicios sanitarios han atendido a la mujer, que se encuentra en aceptables condiciones físicas según las mismas fuentes.