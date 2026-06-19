En la playa de Casablanca
Última hora del crimen de Almenara: la Guardia Civil investiga un móvil sentimental
La víctima mortal era el 'ex' de la actual pareja del autor del apuñalamiento
Novedades en el crimen ocurrido en la mañana de este viernes en un domicilio de la playa Casablanca de la localidad castellonense de Almenara. La Guardia Civil ya investiga las primeras hipótesis sobre los motivos que estarían detrás de la muerte por heridas de arma blanca de un varón.
El principal escenario sobre el que se trabaja es un móvil sentimental. El agresor, según ha podido saber este diario, habría acabado a puñaladas con la vida del ex de su actual pareja. Además, el fallecido era el padre de los hijos de la mujer con la que mantenía el agresor una relación sentimental.
De Almenara
La víctima es natural de Almenara y tiene unos 38 años de edad. Según fuentes oficiales, el varón no habría podido superar las heridas de arma blanca que ha recibido a pesar de los intentos por reanimarle de los primeros intervinientes.
El ataque, supuestamente, se habría producido en las inmediaciones de su domicilio, hasta donde se ha desplazado de inmediato la Policía Local y la Guardia Civil después de recibir un aviso alertando de una grave discusión a través del 112.
Informa Miguel Á. Sánchez.
Suscríbete para seguir leyendo
- El pueblo de Castellón donde Joaquín Prat ha encontrado refugio tras ser padre: menos de 2.000 vecinos, olivos milenarios y la puerta de la Serra d'Espadà
- Cierre definitivo de una cadena de supermercados de Castellón: este es el futuro que le espera a sus locales
- Las horas de pesadilla en Castelló que empezaron con un cadáver en un congelador y acabaron en una vivienda de Peñíscola
- El detenido por el cadáver del congelador de Castellón sale del piso tras la reconstrucción
- Adiós a la discoteca convencional: El primer piano bar de Castellón elige Benicàssim para la gran apertura del verano 2026
- Conmoción en el barrio de Castelló donde descubrieron un cadáver en el congelador
- Agrio final para un gigante citrícola de Castellón: entra en fase de liquidación
- Un científico de Castellón gana un premio nacional por toda una vida dedicada a la innovación cerámica