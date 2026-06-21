Un incendio afecta a una empresa de cítricos de Castellón

Los Bomberos de la Diputación de Castellón han apagado este domingo por la tarde en un incendio de vegetación que ha alcanzado a una empresa de cítricos de Moncofa, según han informados en las redes sociales del Consorcio Provincial de Bomberos.

Tal y como han indicado, los efectivos del Parque Plana Baixa han acudido al lugar y se han encontrado con que diversos enseres y cajas de plástico de la campa exterior de una empresa de cítricos han ardido. Sobre las 21.15 se ha informado de la extinción.

Así pues, los profesionales han actuado rápido para apagar el incendio antes de que pasara a mayores.

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Se desconocen las causas del incendio que, en principio, solo ha causado daños materiales en esta compañía de cítricos de la Plana Baixa.