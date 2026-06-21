Un incendio afecta a una empresa de cítricos de Castellón
Los bomberos actúan rápidamente y consiguen extinguir las llamas
Los Bomberos de la Diputación de Castellón han apagado este domingo por la tarde en un incendio de vegetación que ha alcanzado a una empresa de cítricos de Moncofa, según han informados en las redes sociales del Consorcio Provincial de Bomberos.
Tal y como han indicado, los efectivos del Parque Plana Baixa han acudido al lugar y se han encontrado con que diversos enseres y cajas de plástico de la campa exterior de una empresa de cítricos han ardido. Sobre las 21.15 se ha informado de la extinción.
Así pues, los profesionales han actuado rápido para apagar el incendio antes de que pasara a mayores.
Se desconocen las causas del incendio que, en principio, solo ha causado daños materiales en esta compañía de cítricos de la Plana Baixa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un histórico restaurante de un emblemático paraje de Castellón, contra las cuerdas por un derribo de 160.000 euros
- De TikTok a abrir una tienda única en un pueblo de Castellón: “Hemos recibido mucho cariño de la gente”
- La radiografía del crimen de Almenara: dos niños como testigos, un coche con sangre y gritos que resonaron en la Marjal
- El pueblo medieval más bonito de Teruel está a diez minutos de Castellón y tiene un castillo del siglo XIII
- Todo listo para el desembarque de eslovacos en Castellón desde el lunes: su destino
- El adiós de un quiosco de toda la vida en Castelló: 'Me siento satisfecha y voy a echar a todos mucho de menos
- Antiguos alumnos de un instituto de Castellón se reúnen por primera vez después de medio siglo: 'No nos reconocíamos
- El pueblo de Castellón donde Joaquín Prat ha encontrado refugio tras ser padre: menos de 2.000 vecinos, olivos milenarios y la puerta de la Serra d'Espadà