El Policía Nacional que nació dos veces en Castellón: Salvado por una libreta de notas

Por suerte para él y para todos, el policía se salvó, pese a ser apuñalado por un atracador en el tórax. Su libreta de notas se interpuso entre la punta del cuchillo y el corazón, impidiendo que la hoja del mismo le causara la muerte al absorber el fuerte golpe que le propinó el acusado, que dobló la punta del cuchillo. Sin ninguna duda, el agente puede celebrar con todo derecho dos cumpleaños anualmente porque dos veces volvió a nacer.

Lo sucedido fue lo siguiente: El procesado era Manuel, mayor de edad, con antecedentes computables por un delito de atentado y dos delitos de robo con violencia, el cual, sobre las nueve menos diez de la mañana del día 23 de enero de 2006, con ánimo de obtener dinero, entró en la sucursal de la entidad “La Caixa”, sita en la Avenida de Capuchinos de Castellón, y tras pedirle a un empleado de la entidad que le realizara varias operaciones en su cuenta, se introdujo por detrás de la mesa del empleado, esgrimiendo un cuchillo de unos veinticinco centímetros de hoja y manifestando: “¡Estaros quietos!", sin lograr apoderarse de cantidad alguna porque entre el empleado que cogió una silla para defenderse y el director de la entidad que le gritó para intimidarle consiguieron que abandonara el local.

Visto el fracaso de su acción, Manuel, veinte minutos después, se dirigió a la sucursal de la entidad Caja Rural, sita en calle Enmedio de Castellón y manifestó a la empleada que quería hacer un ingreso para acto seguido y tras esgrimir el cuchillo citado de 25 cm. de hoja decirle que le diera todo el dinero o la mataba, con lo que la empleada le entregó 8.500 euros.

Manuel salió de la entidad y se cruzó con el agente del Cuerpo Nacional de Policía con carnet profesional nº 01 que llegaba al lugar avisado por la Sala 091, indicándole un señor al agente desde el interior del banco que el que se iba era el atracador, por lo que el agente le persiguió a bordo de su motocicleta dándole alcance en la Plaza Santa Clara. Al ir a proceder a su detención el agente citado, el procesado sacó el cuchillo y arremetió contra el agente cortándole en la parte interna de la muñeca derecha, haciendo caer al agente de la moto, cayendo igualmente Manuel al estar sujeto por aquél. A continuación se entabló un forcejeo entre ambos y el procesado logró situarse encima del policía, lanzando una cuchillada sobre el pecho de éste que por acción de la libreta de notas que guardaba en su bolsillo izquierdo impidió que la punta del arma traspasara, logrando finalmente los agentes reducirle e inmovilizarle. De no haber portado el agente citado la libreta de notas, según los médicos forenses, el arma podría haber atravesado el diafragma y haber alcanzado pericardio y corazón, afectando a órganos vitales y causar la muerte del agente. La punta del cuchillo quedó doblada permanentemente a consecuencia de la fuerza utilizada en el golpe y que paró la libreta del agente.

Como consecuencia de estos hechos, el agente nº 01 resultó con lesiones consistentes en policontusiones, contusión costal izquierda, contusión en zona infraescapular y herida incisa de 1,5 cm en la muñeca derecha, precisando para su curación primera asistencia y 15 días no impeditivos.

Posteriormente, sobre las cinco menos veinte de la tarde del mismo día, cuando se procedía a sacar de los calabozos al procesado para realizar su reseña, éste profirió hacia los agentes actuantes expresiones como: "Os voy a matar a todos. En cuatro años salgo y voy a ir uno por uno, por cien mil pelas se compra una pistola, sois unos hijos de puta, vosotros sois los malos, el juez me suelta en tres años y con una pistola no se me escapa, sois muy conocidos y Castellón es muy pequeño".

La Audiencia Provincial de Castellón dictó sentencia condenando al acusado como autor de dos delitos de robo con intimidación en grado de tentativa a la pena en total de tres años de prisión y como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad agravado por uso de arma, en concurso ideal con un delito de tentativa de homicidio, a la pena de otros cuatro años de prisión, debiendo indemnizar al Policía Nacional núm. 01 en 450 euros y a la Dirección General de Policía en 937,20 euros.

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El condenado interpuso recurso de casación contra esta sentencia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Nuevamente insistió en que su defendido no había tenido intención de matar al agente del Cuerpo Nacional de Policía. El Tribunal Supremo inadmitió a trámite el recurso, confirmando en todo la sentencia de la Audiencia Provincial. No cabe duda de que el agente volvió a nacer ese día.