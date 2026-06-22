Actuación de bomberos
Calcinado un camión en un municipio del interior de Castellón
El fuego afecta además a un campo de cultivo abandonado
Susto un municipio del interior de la provincia de Castellón. Efectivos de emergencias han participado este lunes en la extinción de un fuego declarado en un vehículo en la localidad de Benlloc.
Medios del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han formado parte del dispositivo para apagar el incendio declarado en un camión. También se han movilizado dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat valenciana, centrándose su actuación en el terreno abandonado colindante, al que se han extendido las llamas.
Día de altas temperaturas
La rápida intervención ha evitado que el fuego fuera a más en una jornada marcada por las altas temperaturas y, finalmente, se ha dado por extinguido, tanto el incendio en el camión, que ha quedado completamente calcinado, como en la zona forestal.
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