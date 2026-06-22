Detienen a un hombre que seguía a ancianos hasta sus casas para robarles en Castellón

Agentes de la Policía Nacional ha detenido a un varón de 20 años, como presunto autor de tres robos con violencia perpetrados a hombres de avanzada edad a finales del año pasado.

El “modus operandi” consistía en seleccionar a varones de avanzada edad, con limitaciones de movilidad a la hora de caminar y moverse en la vía pública, esperando a que entrasen en los portales de sus viviendas, colándose rápidamente al interior tras ellos, momento que aprovechaba para llevar a cabo la agresión y robo de los bolsos y carteras.

La investigación policial tuvo su origen meses atrás, tras una ardua labor de investigación por parte de los agentes, finalmente lograron identificar al autor de los hechos, averiguando que el mismo residía en otro municipio de la provincia, desplazándose a Castellón solo para delinquir.

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Finalmente, los investigadores localizaron y detuvieron al sospechoso como presunto autor de tres delitos de robo con violencia y lesiones. El arrestado paso a disposición judicial, decretando su ingreso en prisión provisional.