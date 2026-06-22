Una furgoneta se incendia y provoca una gran columna de humo en Castelló
Bombers de Castelló ha sofocado las llamas del vehículo aunque su parte delantera ha quedado calcinada
Una furgoneta se ha incendiado este lunes por la mañana en la avenida del Mar de Castelló, en un suceso que ha obligado a cortar temporalmente la circulación en uno de los accesos hacia el centro de la ciudad.
El fuego ha afectado especialmente a la parte delantera del vehículo, que ha quedado totalmente calcinada. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bombers de Castelló, que han trabajado para sofocar las llamas y asegurar la zona.
Durante la intervención, la circulación ha permanecido cortada en el tramo de la avenida del Mar que va desde la rotonda del Recinto de Ferias y Mercados hacia el centro de Castelló. La presencia de los servicios de emergencia ha generado retenciones y desvíos puntuales mientras se desarrollaban las labores de extinción.
La columna de humo provocada por las llamas era visible desde varios puntos de la ciudad, tal y como han asegurado varios testigos a 'Mediterráneo, y no hay que lamentar heridos a causa del incendio.
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