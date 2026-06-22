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Una furgoneta se incendia y provoca una gran columna de humo en Castelló

Bombers de Castelló ha sofocado las llamas del vehículo aunque su parte delantera ha quedado calcinada

Vídeo: Arde una furgoneta en Castelló

Vídeo: Arde una furgoneta en Castelló

Mediterráneo

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Adrián Bachero

Adrián Bachero

Castelló

Una furgoneta se ha incendiado este lunes por la mañana en la avenida del Mar de Castelló, en un suceso que ha obligado a cortar temporalmente la circulación en uno de los accesos hacia el centro de la ciudad.

El fuego ha afectado especialmente a la parte delantera del vehículo, que ha quedado totalmente calcinada. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bombers de Castelló, que han trabajado para sofocar las llamas y asegurar la zona.

Durante la intervención, la circulación ha permanecido cortada en el tramo de la avenida del Mar que va desde la rotonda del Recinto de Ferias y Mercados hacia el centro de Castelló. La presencia de los servicios de emergencia ha generado retenciones y desvíos puntuales mientras se desarrollaban las labores de extinción.

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La columna de humo provocada por las llamas era visible desde varios puntos de la ciudad, tal y como han asegurado varios testigos a 'Mediterráneo, y no hay que lamentar heridos a causa del incendio.

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