La Guardia Civil halló a la víctima del secuestro de Orpesa con marcas de ataduras

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha arrancado este viernes el juicio contra cuatro hombres acusados de secuestrar a otro en Orpesa, en un apartamento situado en la zona de Marina d'Or.

La primera sesión, esta vez, se ha centrado en las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Local que intervinieron en el caso, mientras que las declaraciones de la víctima y los acusados, además de otros testigos, han quedado fijadas para el viernes, cuando se retomará el juicio.

Aviso de robo

Los efectivos de la benemérita han detallado que acudieron a un aviso de robo al saltar una alarma, pero que allí hallaron a la víctima, que presentaba marcas de ataduras en las extremidades compatibles con el secuestro. El perjudicado, según han ido describiendo, habría saltado desde la vivienda colindante para tratar de escapar en un descuido de los presuntos secuestradores. De hecho, han descartado que estuviera robando puesto que, en lugar de tratar de escapar, acudió a los agentes a solicitar auxilio.

Los guardia civiles también han afirmado que la víctima presentaba otras lesiones y se encontraba en estado de agotamiento, pues según aseguró no se le había permitido dormir en 48 horas. Asimismo, la vivienda en la que estaba el perjudicado no presentaba daños graves ni signos de haber sido forzada para un robo, mientras que en la que supuestamente se había cometido el secuestro encontraron cables, además de garrafas de agua, un palo y una silla de madera, que coinciden con las herramientas que se describen en las agresiones.

Otro episodio

También han declarado dos policías locales de Orpesa que participaron en un hecho el día anterior, en el que la víctima acudió alertando de que le habían sustraido a punta de pistola una elevada cantidad de efectivo en un cajero, cuestión que finalmente no se denunció ni se pudo demostrar.

Asimismo, se ha realizado la testifical a un taxista que trasladó supuestamente a los autores de los hechos y al dueño del apartamento al que saltó la víctima para escapar y que se desplazó desde Zaragoza para facilitar la apertura del inmueble.

Por otra parte, en la primera sesión, la defensa de uno de los acusados ha reclamado la nulidad de su identificación al vulnerar presuntamente el secreto de las comunicaciones, cuestión que de inicio ha sido desestimada por el tribunal.

Cabe recordar que, como recogió este diario, tres de los acusados se enfrentan a penas de 9 años y 9 meses de prisión y el procesado restante, a una condena de 8 años, según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía.