Alerta
Ola de calor: una carretera de Castellón, cortada por un incendio
Los efectivos de bomberos han tenido que intervenir en diferentes fuegos repartidos por la provincia
De norte a sur, el territorio de Castellón sufre la primera ola de calor del verano. Una circunstancia que ha venido acompañada este lunes de varios incendios. La mayoría de ellos se han podido controlar con facilidad, pero alguno ha requerido la llegada de más efectivos ante el cariz de los acontecimientos.
De todos los fuegos declarados, el más preocupante es el de Benicarló, en el entorno del Puig de la Nau. Las altas temperaturas y el combustible formado por matorrales secos han propiciado la rápida expansión de las llamas. Esto ha obligado al corte de la carretera CV-138, que conecta los términos municipales de Vinaròs, Benicarló y Càlig.
El tramo afectado es el comprendido entre los kilómetros 2 y 7, y desde la Dirección General de Tráfico han recomendado el uso de vías alternativas como la CV-135, o las nacionales 340 y 232. Desde el servicio de emergencias 112 de la Generalitat han pedido "evitar, siempre que sea posible, circular por la zona" hasta que no haya un control de las llamas.
Incendio de Benicarló
Desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han indicado que se espera una estabilización de las llamas a última hora de la tarde del lunes. Para ello, se han reforzado dotaciones, gracias a que otro fuego declarado durante la jornada en Sant Mateu había quedado controlado. El incendio de Benicarló ha supuesto la ampliación del dispositivo, con tres helicópteros y tres aviones, más dos unidades helitransportadas de los bomberos forestales de la Generalitat, además de dos dotaciones de los bomberos de Castellón y dos coordinadores forestales del mismo consorcio provincial.
Los demás siniestros del día han sido un incendio de vegetación en Nules. Para este fuego se han movilizado una unidad helitransportada de Bomberos Forestales de la Generalitat, un medio aéreo y una dotación de Bombers Dipcas. Emergencias ha advertido, además, de que el humo del incendio estaba afectando a la circulación en la AP-7.
Otros fuegos
En Burriana, un fuego movilizó a dos unidades terrestres de Bomberos Forestales de la Generalitat y dos autobombas. La Policía Local se encontraba en la zona afectada. En Santa Magdalena también hubo llamas y presencia de equipos terrestres y aéreos.
Por último, en Benlloc, efectivos del parque de Plana Alta y una unidad de Bomberos Forestales han trabajado en la extinción del incendio de un camión en la CV-156, que también afectó a la vegetación colindante. El fuego se propagó a la vegetación de un campo de cultivo abandonado cercano, donde también intervinieron dos unidades de Bomberos Forestales.
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