Piden hasta 10 años de prisión a cuatro hombres por secuestrar a otro en Orpesa: "De aquí no sales, te vamos a quemar vivo"

La Fiscalía reclama hasta 10 años de cárcel para cuatro varones por supuestamente secuestrar a otro en Orpesa en abril de 2025. Todos los acusados han estado en prisión provisional desde su detención tras los hechos. Ahora, llega el turno de un tribunal de la Audiencia Provincial de Castellón, que deberá decidir sobre esta causa desde este lunes.

Una presunta deuda económica de naturaleza extraña se encuentra en el origen de la disputa que luego derivó en el supuesto secuestro. El principal encausado, en primer lugar, le quitó el teléfono móvil a la víctima y le amenazó para obtener sus códigos de acceso a la aplicación de banca on line. El perjudicao cedió a las amenazas y dio sus claves. Días después, alguien le ingresó en su cuenta varias transferencias cuantiosas: 1.000 euros, otros 1.000 y una última transferencia de 2.700 euros. En total, 4.700 euros que la víctima recibió por conceptos que no se concretan en el escrito de acusación de la Fiscalía al que ha tenido acceso Mediterráneo.

Buscado y retenido

Sea por lo que fuera, el caso es que justo después de recibir ese dinero, la víctima fue aboradada nuevamente vía telefónica por el principal acusado y le exigió que le entregase los 4.700 euros que había recibido. Luego lo fue a buscar a Benicàssim, donde la víctima residía. Acudió en taxi en compañía de otro de los acusados. Cuando lo encontraron, le enseñaron una pistola que llevaban junto al cinturón y lo forzaron a subir al taxi. Fueron a varios cajeros y pudieron retirar una parte del dinero, pero no todo, ante lo cual los acusados decidieron cambiar el plan.

Lo dejaron un momento solo en un bar, según la Fiscalía. Este punto puede ser clave en el juicio para la defensa, por la posible contradicción de llevar a cabo un secuestro y dejar un tiempo sola a la víctima. El Ministerio Público asegura que no se fue del bar porque estaba amenazado. Tras un lapso de tiempo, volvieron en otro taxi y se lo llevaron a un piso en Orpesa.

Multitud de golpes

Una vez en dicho apartamento ya se encontraban los cuatro secuestradores al completo. Lo golpearon para debilitarlo, lo ataron a una silla: las manos con un cable negro y los pies con el cable blanco de la televisión. «No vas a salir vivo, te vamos a matar, vamos a comprar gasolina para quemarte vivo», asegura Fiscalía que uno de los secuestradores le dijo. Le golpearon multitud de veces en el vientre, cara, nuca y muslos. Le mantuvieron así, despierto, todo el fin de semana, hasta que consiguió escapar tres días después.

Tres de los acusados se enfrentan a penas de 9 años y 9 meses de prisión y el procesado restante, a una pena de 8 años.