Sorprenden a cuatro personas con casi 3 kilos de marihuana en Vall d'Alba
Los detenidos son presuntos autores de un delito contra la salud pública
La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en Vall d'Alba como presuntas autoras de un delito contra la salud pública, tras intervenir cerca de tres kilogramos de marihuana que presuntamente iban a ser destinados a su distribución.
La actuación se inició después de que los agentes recibieran una información que alertaba sobre la posible existencia de una importante cantidad de sustancia estupefaciente almacenada en una vivienda de la citada localidad.
A raíz de esta información, la Guardia Civil de Villafamés realizó diversas gestiones de comprobación que culminaron con el registro de dos inmuebles colindantes, donde los agentes localizaron ocultos en una zona exterior de una de las viviendas varios recipientes que contenían una importante cantidad de cogollos de marihuana ya preparados para su conservación y distribución. Una vez intervenida la sustancia, se procedió a su pesaje, arrojando un resultado aproximado de casi 3.000 gramos.
Las investigaciones desarrolladas posteriormente permitieron esclarecer la presunta participación de varias personas en la adquisición y posesión de la droga, procediéndose finalmente a la detención de cuatro individuos, dos mujeres de 27 y 37 años y dos varones de 38 y 44 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública.
Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Castellón junto con los detenidos.
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