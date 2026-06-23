Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Indemnización por caer en la calleNit de Sant JoanHabla Roig NeguerolesPlanes cultura y ocioDGT cambia las normasCoeficiente intelectual altoPensión amas de casa
instagramlinkedin

Accidente en Castellón: Un camión de transporte de cerdos cae por un terraplén en la CV-124

Los bomberos han sido movilizados a Forcall tras recibir el aviso a las 12.34 horas; el conductor ha quedado atrapado en el vehículo

Imagen de archivo de un accidente con un camión de cerdos volcados como el sufrido este martes en Forcall.

Imagen de archivo de un accidente con un camión de cerdos volcados como el sufrido este martes en Forcall. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Rafael Fabián

Rafael Fabián

Efectivos sanitarios, así como del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han sido movilizados este martes por un accidente de tráfico registrado en la CV-124, en el término municipal de Forcall. El siniestro ha consistido en la salida de vía de un camión de transporte de cerdos, que ha caído por un terraplén.

Dos menores rescatados tras un incendio en una vivienda de Burriana

Según la información facilitada por fuentes oficiales, el aviso ha entrado a las 12.34 horas y el conductor del vehículo ha quedado atrapado. Hasta el lugar se han desplazado dotaciones de los parques de Baix Maestrat y Els Ports para intervenir en las labores de rescate.

Recuerda que si quieres ponerte en contacto con ‘Mediterráneo’ para enviar una información, fotografía o vídeo relevante de la provincia de Castellón puedes hacerlo escribiendo un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter; pudiendo escribir también al correo electrónico rfabian@epmediterraneo.com, o si es más cómodo vía Whatsapp o Telegram, en el número de teléfono 680558577.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
Tracking Pixel Contents