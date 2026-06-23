Accidente en Castellón: Un camión de transporte de cerdos cae por un terraplén en la CV-124
Los bomberos han sido movilizados a Forcall tras recibir el aviso a las 12.34 horas; el conductor ha quedado atrapado en el vehículo
Efectivos sanitarios, así como del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han sido movilizados este martes por un accidente de tráfico registrado en la CV-124, en el término municipal de Forcall. El siniestro ha consistido en la salida de vía de un camión de transporte de cerdos, que ha caído por un terraplén.
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Según la información facilitada por fuentes oficiales, el aviso ha entrado a las 12.34 horas y el conductor del vehículo ha quedado atrapado. Hasta el lugar se han desplazado dotaciones de los parques de Baix Maestrat y Els Ports para intervenir en las labores de rescate.
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