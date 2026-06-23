Dos niños de 8 y 10 años trasladados al hospital tras un incendio en una vivienda de Burriana
El fuego, ya extinguido, ha afectado a varios enseres situados en el hueco de la escalera de una vivienda unifamiliar de tres plantas
Dos menores han sido rescatados este martes tras declararse un incendio en una vivienda unifamiliar de tres plantas en Burriana. Según la información facilitada por fuentes oficiales, el fuego ha afectado a diversos enseres situados en el hueco de la escalera del inmueble. Fruto del incendio, una ambulancia ha trasladado a un niño de 8 años y a una niña de 10 años al Hospital La Plana de Vila-real por inhalación de humo.
Los menores, que se encontraban en el interior de la vivienda, subieron hasta la terraza superior, desde donde fueron extraídos sin mayor problema por agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Burriana. El incendio, al que se movilizaron efectivos de Bombers Diputació Castellón del parque Plana Baixa, ya ha sido extinguido.
Recuerda que si quieres ponerte en contacto con ‘Mediterráneo’ para enviar una información, fotografía o vídeo relevante de la provincia de Castellón puedes hacerlo escribiendo un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter; pudiendo escribir también al correo electrónico rfabian@epmediterraneo.com, o si es más cómodo vía Whatsapp o Telegram, en el número de teléfono 680558577.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cuánto costará entrar al nuevo parque acuático de Castellón: precios, entradas y bonos
- La avispa ‘asesina’ sigue sin freno: solo este año aparece en quince localidades de Castellón
- Seis incendios en apenas unas horas ponen en alerta a Castellón: reabierta la CV-138 y estabilizado el fuego de Benicarló
- Ola de calor: una carretera de Castellón, cortada por un incendio
- Gerenabarrena en Bilbao: conversación con Terzic, otra posible cesión y agradecido al CD Castellón
- El selecto club de empresas centenarias de Castellón: estos son sus nombres
- Primeros amistosos confirmados en la pretemporada del CD Castellón
- La ola de calor llega a su punto más alto: un pueblo de Castellón es el 'horno' de la Comunitat