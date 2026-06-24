Accidente grave en la AP-7 en Castellón: Trasladan al conductor del vehículo al Hospital General
La zona se encuentra con una circulación lenta, pues hay un carril cortado debido a la incidencia
Un hombre ha resultado herido grave este miércoles tras salirse de la vía el turismo que conducía en la AP-7, a su paso por Castelló. El accidente se ha producido sobre las 10.30 horas en la autopista sentido Barcelona, en un tramo que a esta hora registra importantes retenciones.
El conductor, único ocupante del vehículo accidentado, ha tenido que ser atendido por los medios sanitarios desplazados hasta el lugar y posteriormente ha sido trasladado al Hospital General de Castelló con heridas de carácter grave.
Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico, el siniestro afecta a la AP-7 entre los kilómetros 434 y 432, en sentido decreciente hacia Barcelona, dentro del término municipal de Castelló. La incidencia mantiene el nivel de servicio en amarillo y ha obligado a regular la circulación en la zona.
Colas kilométricas
En estos momentos, las autoridades mantienen habilitado únicamente un carril para el paso de vehículos, mientras el carril izquierdo permanece cortado al estar ocupado por el turismo siniestrado. Operarios trabajan también en la retirada del vehículo accidentado, lo que está complicando la circulación en una jornada de mucho tráfico en la autopista, coincidiendo con el día festivo de Sant Joan.
Las cámaras de la DGT muestran una larga cola de vehículos y camiones detenidos o circulando con mucha lentitud en el entorno del punto kilométrico 433,500 de la AP-7, a la altura de Castelló. Los agentes continúan regulando el tráfico mientras se llevan a cabo las labores de asistencia y retirada del vehículo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Accidente en Castellón: Herido el conductor de un camión de transporte de cerdos caído por un terraplén
- Esta es la indemnización de varios miles de euros por caer en la calle en Castelló
- El profesor que llegó a presidir la Diputación de Castellón se despide del instituto: José Martí 'cuelga la tiza' y se jubila
- La avispa ‘asesina’ sigue sin freno: solo este año aparece en quince localidades de Castellón
- Cuánto costará entrar al nuevo parque acuático de Castellón: precios, entradas y bonos
- Ola de calor: una carretera de Castellón, cortada por un incendio
- La ola de calor llega a su punto más alto: un pueblo de Castellón es el 'horno' de la Comunitat
- Llega una buena noticia para la cerámica de Castellón tras cinco años de espera