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Accidente grave en la AP-7 en Castellón: Trasladan al conductor del vehículo al Hospital General

La zona se encuentra con una circulación lenta, pues hay un carril cortado debido a la incidencia

Las cámaras de la DGT de la zona registran las colas kilométricas debido al accidente

Las cámaras de la DGT de la zona registran las colas kilométricas debido al accidente / DGT

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Adrián Bachero

Adrián Bachero

Un hombre ha resultado herido grave este miércoles tras salirse de la vía el turismo que conducía en la AP-7, a su paso por Castelló. El accidente se ha producido sobre las 10.30 horas en la autopista sentido Barcelona, en un tramo que a esta hora registra importantes retenciones.

El conductor, único ocupante del vehículo accidentado, ha tenido que ser atendido por los medios sanitarios desplazados hasta el lugar y posteriormente ha sido trasladado al Hospital General de Castelló con heridas de carácter grave.

Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico, el siniestro afecta a la AP-7 entre los kilómetros 434 y 432, en sentido decreciente hacia Barcelona, dentro del término municipal de Castelló. La incidencia mantiene el nivel de servicio en amarillo y ha obligado a regular la circulación en la zona.

Colas kilométricas

En estos momentos, las autoridades mantienen habilitado únicamente un carril para el paso de vehículos, mientras el carril izquierdo permanece cortado al estar ocupado por el turismo siniestrado. Operarios trabajan también en la retirada del vehículo accidentado, lo que está complicando la circulación en una jornada de mucho tráfico en la autopista, coincidiendo con el día festivo de Sant Joan.

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Las cámaras de la DGT muestran una larga cola de vehículos y camiones detenidos o circulando con mucha lentitud en el entorno del punto kilométrico 433,500 de la AP-7, a la altura de Castelló. Los agentes continúan regulando el tráfico mientras se llevan a cabo las labores de asistencia y retirada del vehículo.

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