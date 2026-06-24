El balance de la Nit de Sant Joan en Castelló: un detenido por robo con violencia, numerosas asistencias sanitarias y un accidente
Las playas del distrito marítimo se llenaron para dar la bienvenida al verano
La magia de la Nit de Sant Joan volvió a sentirse este martes por la noche en el litoral de Castelló. El calor sofocante que marcó la jornada no rebajó las ganas de miles de personas de cumplir con una de las tradiciones más esperadas del inicio del verano. Las playas del Grau de Castelló se llenaron de grupos de amigos, familias y vecinos que se reunieron junto al mar para cenar, encender hogueras, saltar las olas y dar la bienvenida a una nueva estación entre fuego, agua y deseos.
La Policía Local de Castelló ha realizado esta mañana un balance del dispositivo especial desplegado con motivo de la celebración. Según el parte policial, la noche dejó 30 asistencias sanitarias en el Grau de Castelló, eso sí, todas ellas de carácter leve y ninguna necesito el traslado al hospital.
Policía Local de Castelló
La noche, además, dejó la detención de una persona por un presunto delito de robo con violencia. Asimismo, durante el dispositivo también se registró un accidente de tráfico, aunque sin heridos, y un conductor dio positivo en el test de alcoholemia en uno de los controles realizados en la zona. Pese a estas incidencias, el operativo de tráfico se desarrolló sin complicaciones destacables y finalizó a las 3.00 horas.
La Nit de Sant Joan volvió así a reunir a cientos de personas junto al mar en una celebración marcada por las altas temperaturas, la elevada afluencia y el ambiente festivo, aunque con algunas intervenciones policiales y sanitarias durante la noche.
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