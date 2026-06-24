Un conductor ebrio choca en Castelló y deja dos heridos

Dos conductores han resultado heridos leves este miércoles por la noche en un accidente de tráfico registrado en Castelló, según ha informado la Policía Local y Agentes de Movilidad de la ciudad.

El siniestro se ha producido sobre las 21.00 horas y ha consistido en una colisión entre dos turismos en una rotonda de la ciudad.

Positivo en alcohol

El accidente ha ocurrido en la rotonda situada en la intersección de la avenida de Alcora con la Cuadra de los Cubos. Como consecuencia del choque, los conductores de ambos vehículos han sufrido lesiones de carácter leve.

Tras la intervención policial, uno de los implicados, identificado por las iniciales H.M.R., de 44 años, ha sido sometido a las correspondientes pruebas para determinar el grado de impregnación alcohólica.

Según la misma fuente, el conductor ha arrojado un resultado positivo de 0,66 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Por este motivo, la Policía Local ha instruido atestado por la presunta comisión de un delito contra la seguridad vial.

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La Unidad de Atestados e Investigación de Accidentes de la Policía Local de Castelló mantiene abierta la investigación para esclarecer el resto de circunstancias y las causas del siniestro.