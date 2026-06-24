Alarma en Castellón: Sale al balcón armado con una escopeta y la Policía Local halla un arsenal en su vivienda

La Policía Local de Castelló ha detenido a J.B.G., un joven de 22 años, como presunto autor de un delito de amenazas y de otro relacionado con la tenencia ilícita de armas, después de que varios vecinos alertaran de que una persona estaba exhibiendo y apuntando con una escopeta desde un balcón.

Los hechos ocurrieron en la calle Jóver, donde se recibió la noche del lunes 22 de junio un aviso que advertía de una situación de riesgo en un inmueble. Según la información a la que ha tenido acceso este periódico, una persona se encontraba en un balcón mostrando una escopeta y apuntando con ella hacia vecinos de una vivienda situada enfrente.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local, que recabaron el testimonio de varias personas. Los testigos corroboraron lo sucedido y confirmaron que el presunto autor había exhibido el arma desde el balcón, generando alarma entre los residentes de la zona.

Tras las primeras comprobaciones, los agentes localizaron al joven en el interior de la vivienda. Durante la intervención, hallaron escopetas y munición en el domicilio, por lo que procedieron a la intervención de las armas.

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, la Policía Local detuvo a J.B.G. como presunto responsable de los hechos. Posteriormente, fue puesto a disposición de la Policía Nacional para la continuación de las diligencias.

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La rápida actuación de los agentes de la Policía Local permitió retirar las armas y la munición localizadas en la vivienda y esclarecer lo ocurrido en la calle Jóver, donde la presencia de una persona armada en un balcón había provocado la alerta entre los vecinos.