La Guardia Civil detiene a un hombre por sustracción de gasóleo en camiones en Moncofa

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 48 años en Moncofa. Ha sido arrestado como presunto autor de varios delitos relacionados con la sustracción de combustible de vehículos pesados que se encontraban aparcados en las calles de la localidad.

Han sido los propios transportistas quienes que han dado la voz de alarma. La investigación inició tras la presentación de diversas denuncias por parte de los afectados, quienes advirtieron de la desaparición de gasóleo de los depósitos de combustible de varios de sus vehículos.

En el transcurso de las investigaciones, la Guardia Civil de Moncofa ha podido constatar que los hechos delictivos se registraron los pasados días 9 y 16 de mayo. Además, el sospechoso actúo un tercer día, el 31 de mayo. En esta fecha, el supuesto autor de los hechos forzó el tapón del depósito de uno de los vehículos afectados y sustrajo una cantidad de combustible valorada en 250 euros.

Las labores y gestiones llevadas a cabo por los agentes de la Guardia Civil han permitido identificar al supuesto autor y responsable de los hechos, procediendo a su detención. Así, el sospechoso se le atribuyen ahora varios delitos, entre ellos hurto, daños y robo con fuerza en las cosas.

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Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Nules.