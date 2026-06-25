Juzgan a una banda de ‘narcos’ de Orpesa que tenía un ‘topo’ en la Guardia Civil: les dio el 'soplo' el día de los registros

Un presunto topo de la Guardia Civil de Orpesa se sentará a partir de este próximo 30 de junio en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincia de Castellón. Lo hará junto al resto de la banda de supuestos narcotraficantes en un proceso que aglutina a 15 acusados.

La Fiscalía Provincial de Castellón cree que este informador, un hombre de 48 años nacido en Salamanca, les pasaba datos sobre las operativas de vigilancia y sobre los vehículos camuflados que contralaban sus movimientos. Lo más grave, según el Ministerio Público, fue que les dio el chivatazo del día en el que un juez autorizó las entradas y registros en domicilios de Orpesa, Castelló y Vila-real.

Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Mediterráneo, este agente destinado en el Cuartel de la Guardia Civil de Orpesa les filtró el pasado 23 de julio de 2023, minutos después de que el auto se dictase, que la Benemérita iba a por ellos y que era inminente. Gracias a eso, considera la Fiscalía, los 11 acusados que estaban presuntamente en el día a día de las operaciones de la banda pudieron deshacerse de grandes cantidades de droga. Cuando la Guardia Civil llegó a hacer los registros, apenas quedaba una parte de lo que los efectivos creen que habría habido si el topo no les hubiera avisado de la actuación policial.

Restos de drogas

Los perros antidrogas de la Guardia Civil, por ejemplo, marcaron un punto en la taza del inodoro de una de las viviendas registradas. Acto seguido se realizó allí un test de drogas y arrojó resultado positivo. Sin embargo, en ese mismo registro solo encontraron, en cuanto a drogas se refiere, un escaso gramo de hachís. Todo lo demás, cree la Fiscalía, había desaparecido a causa del soplo.

En total hubo nueve registros y la Guardia Civil sí tuvo la suerte de hallar droga en algunos de ellos. En total, se incautaron unos 120 gramos de cocaína (dividida en muchos envoltorios); unos 13 gramos de hachís (contando todos los registros); y 1 gramos de cannabis. El valor total de estas sustancias estupefacientes alcanzaría en el mercado negro, según las estimaciones de la Guardia Civil y el fiscal, unos 37.000 euros.

Hasta ocho años de prisión

Los 15 acusados se enfrentan a penas de prisión que alcanzan los ocho años en el caso del principal cabecilla, por delitos contra la salud pública, constitución e integración de grupo criminal. La mayoría del resto de acusados se enfrenta a siete años de prisión.

La banda utilizaba supuestamente el método de la telecoca para vender la droga por Castellón.