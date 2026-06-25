Una operación contra el narcotráfico a nivel nacional deja varios detenidos en la Vall d'Uixó

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal especializada en el tráfico de cocaína asentada en Zaragoza y abastecida desde la ciudad de València, una acción que se ha saldado con la detención de nueve personas, varias de ellas arrestadas en un domicilio de la Vall d'Uixó, y la incautación de más de 11 kilos de droga, según se ha informado este jueves.

Los agentes han desmantelado a este grupo en el marco de las denominadas operaciones 'Mármol' e 'Iber', cuya investigación han desarrollado los grupos de la UDYCO de Zaragoza y Valencia, y ha terminado con la completa desarticulación de la estructura criminal.

En el operativo también se han intervenido casi 40.000 euros en efectivo, cuatro vehículos y abundante material destinado a la manipulación y distribución de sustancias estupefacientes, ha informado la Policía Nacional.

Más de 6 meses de investigación

Las pesquisas se iniciaron en diciembre de 2025, tras recibirse diversas informaciones que alertaban de la existencia de una organización perfectamente estructurada dedicada a la distribución de cocaína en Zaragoza.

Las investigaciones permitieron identificar a un hombre de origen colombiano como presunto líder de la trama, encargado de coordinar la distribución de la sustancia a consumidores finales y pequeños traficantes de la provincia.

La organización contaba con distintos escalones perfectamente definidos, en los que figuraban distribuidores encargados del reparto de la droga por Zaragoza, así como un transportista residente en Madrid que realizaba los desplazamientos entre Valencia y Zaragoza.

La investigación permitió localizar un inmueble situado en la calle Pedro María Ric de la capital aragonesa que utilizaban como lugar de almacenamiento de la droga, su manipulación y posterior distribución entre los diferentes miembros de la red.

La pata valenciana

Asimismo, los investigadores identificaron al principal proveedor de la sustancia, afincado en Valencia y con antecedentes policiales por hechos similares.

La operación se desarrolló en dos fases; la primera a finales de mayo, cuando los agentes detectaron un desplazamiento del transportista desde Madrid hasta Valencia.

Tras establecer un dispositivo de vigilancia, observaron una rápida reunión entre este y el proveedor principal, quien le entregó una bolsa con una importante cantidad de droga.

El transportista se desplazó hasta Zaragoza, donde entregó la mercancía a otro integrante de la organización, momento en el que los agentes intervinieron y localizaron en una mochila cuatro bloques compactos de cocaína, con un peso aproximado de un kilo cada uno.

Tras ello se practicaron varios registros domiciliarios en Zaragoza y Valencia y se detuvo a otros integrantes de la organización.

Entrada y registro en la Vall

Los investigadores también detectaron movimientos dirigidos a reorganizar la actividad criminal y abandonar Zaragoza para evitar la acción policial, lo que desencadenó, el 11 de junio, en una segunda fase con nuevas entradas y registros simultáneos en la capital aragonesa y en la Vall d'Uixó, en la que la Policía detuvo al resto de integrantes.

En la operación también se han intervenido cuatro vehículos, teléfonos móviles, básculas de precisión y diverso material destinado al corte y distribución de la droga.

La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional de los principales responsables de la organización, mientras que el resto quedó en libertad con cargos y con medidas cautelares.