Miedo en las calles de Onda: Un varón persigue a peatones con un cuchillo

Un hombre de 53 años y nacionalidad española, que responde a las iniciales P.E.B, ha sido detenido en Castellón después de amenazar a varios transeúntes con un cuchillo de grandes dimensiones. Ocurrió en Onda el pasado domingo de madrugada, cuando varios testigos advirtieron al 112 de que un hombre perseguía a una mujer y un hombre con el arma blanca. Al parecer, después llegó a esgrimir también el cuchillo ante unas menores, que se encontraban en un parque cercano, produciéndose también el aviso de las adolescentes a las autoridades.

Por suerte, los testigos pudieron aportar una detallada descripción física del varón, iniciando agentes de la Policía Local de Onda una exhaustiva búsqueda hasta dar con él en el interior de un edificio. Los policías pudieron también confiscar el arma y proceder a la detención de P.E.B. por los delitos de amenazas graves con arma blanca y desórdenes públicos. Y es que el susodicho causó una gran alarma entre quienes se cruzaron con él por la vía pública.

Cabe recordar que otro caso similar provocó una importante alerta también en Castelló en los últimos días. Como recogió en sus páginas Mediterráneo, un joven salió a un balcón con una escopeta, sembrando el pánico. Los vecinos de la calle Jóver vivieron momentos de auténtico pavor al ver cómo un hombre de 22 años, que fue también arrestado, les apuntaba directamente con el arma.

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Tras las primeras comprobaciones, los agentes localizaron al joven en el interior de la vivienda. Durante la intervención, hallaron escopetas y munición en el domicilio, por lo que procedieron a la intervención de las armas.