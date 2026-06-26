Accidente en Morella: Cortada por completo la N-232 tras el vuelco de un camión que bloquea la carretera
El siniestro, ocurrido en el kilómetro 58, obliga a la Guardia Civil a desviar el tráfico por la CV-12 mientras se trabaja en la retirada del vehículo pesado
En la mañana de este viernes, alrededor de las 7:30 horas, se ha producido un accidente en la carretera N-232, en el kilómetro 58, en el término municipal de Morella. Un camión se ha salido de la vía y ha volcado en mitad de la carretera, bloqueando por completo el tráfico. A consecuencia del impacto, el conductor del vehículo ha sufrido heridas leves. Este tramo es especialmente complicado, ya que se encuentra en una zona donde las obras están paralizadas y el firme en mal estado, lo que probablemente haya contribuido al siniestro.
Ante esta situación, la Guardia Civil ha cortado el tramo afectado para garantizar la seguridad de los conductores y facilitar las labores de retirada del vehículo accidentado. Mientras dure el corte, el tráfico está siendo desviado por la carretera CV-12, para evitar mayores complicaciones y retrasos.
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Se recomienda a los conductores que circulen con precaución por la zona y que sigan las indicaciones de las autoridades para minimizar los inconvenientes derivados del accidente. Las autoridades están trabajando para restablecer la normalidad lo antes posible.
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