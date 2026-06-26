Accidente en Morella: Cortada por completo la N-232 tras el vuelco de un camión que bloquea la carretera

En la mañana de este viernes, alrededor de las 7:30 horas, se ha producido un accidente en la carretera N-232, en el kilómetro 58, en el término municipal de Morella. Un camión se ha salido de la vía y ha volcado en mitad de la carretera, bloqueando por completo el tráfico. A consecuencia del impacto, el conductor del vehículo ha sufrido heridas leves. Este tramo es especialmente complicado, ya que se encuentra en una zona donde las obras están paralizadas y el firme en mal estado, lo que probablemente haya contribuido al siniestro.

Imagen del accidente de esta mañana en Morella. / Javier Ortí

Ante esta situación, la Guardia Civil ha cortado el tramo afectado para garantizar la seguridad de los conductores y facilitar las labores de retirada del vehículo accidentado. Mientras dure el corte, el tráfico está siendo desviado por la carretera CV-12, para evitar mayores complicaciones y retrasos.

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Se recomienda a los conductores que circulen con precaución por la zona y que sigan las indicaciones de las autoridades para minimizar los inconvenientes derivados del accidente. Las autoridades están trabajando para restablecer la normalidad lo antes posible.

Imagen del accidente de esta mañana en Morella. / Javier Ortí