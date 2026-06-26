Casas ilegales en Castellón: penas de hasta 3 años de cárcel por edificar en suelo no urbanizable
El SEPRONA investiga a 41 personas en diez municipios de la provincia, como Almassora, Onda o Vinaròs, tras detectar construcciones sin licencia sobre terreno protegido
El SEPRONA de la Guardia Civil de Castellón, en su ámbito competencial de control de la ordenación del territorio que realiza para garantizar un modelo urbanístico sostenible y equilibrado, ha investigado durante el año 2026 a 41 personas por delitos contra la ordenación del territorio (urbanístico), por construcciones ilegales situadas en diversas localidades de la provincia de Castellón.
Estas investigaciones tuvieron lugar a lo largo del año en curso, en unas ocasiones derivadas de denuncias interpuestas por personas afectadas y, en otras, detectadas de oficio por los guardias civiles.
Las localidades afectadas por estas construcciones ilegales han sido Alfondeguilla, Almassora, Burriana, Castellnovo, Castelló, Jérica, Onda, Segorbe, Vila-real y Vinaròs.
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El apartado 2 del artículo 319 de la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, especifica la prohibición de llevar a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en el suelo no urbanizable, en concordancia con el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, urbanismo y paisaje. Las penas de prisión por este delito van de uno a tres años en caso de terrenos no urbanizables, y de un año y seis meses a seis años en caso de terrenos de especial protección.
La Guardia Civil destaca la colaboración de la ciudadanía y la gran preocupación por el cuidado medioambiental de la provincia.
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