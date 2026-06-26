Una conductora se estrella contra la terraza de un bar en Burriana
Un despiste parece estar detrás del incidente, que ha causado daños materiales
Los clientes del bar La Parada de Burriana, junto a la plaza de la Fira, experimentaron un gran susto este viernes por la mañana cuando una conductora se estrelló contra la terraza del local.
Fuentes del Ayuntamiento de Burriana, tras hablar con la Policía Local, explicaron a Mediterráneo que ninguna persona resultó herida en el accidente. Todo se saldó con daños materiales tanto en la terraza del bar como en el vehículo siniestrado.
La Policía Local intervino en este suceso para dar una primera atención a las personas involucradas y para controlar el tráfico después del accidente.
Al parecer, el origen de la colisión fue un despiste de la conductora, que se desvió de la calzada y terminó empotrada contra el bar.
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