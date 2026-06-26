El falso club social de Benicàssim que en realidad era un nido de droga: cuatro detenidos

La Guardia Civil de Benicàssim ha desmantelado un punto de venta de sustancias estupefacientes que operaba presuntamente bajo la apariencia de una asociación o club social de consumo de cannabis. En el marco de la operación "Gentleman", los agentes procedieron a la detención de cuatro varones de entre 25 y 34 años, a los que se les atribuyen los delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita y pertenencia a grupo criminal.

La investigación comenzó en diciembre de 2025 tras recibir diversas denuncias vecinales que alertaban de una posible actividad relacionada con el narcotráfico. A raíz de estos avisos, los agentes pudieron comprobar la existencia de actividad ilícita en el interior del local y realizaron numerosas aprehensiones de sustancias estupefacientes a personas localizadas en las inmediaciones de la supuesta asociación.

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Como resultado de las pesquisas, el pasado 19 de junio y previa autorización judicial, se llevó a cabo la entrada y registro en el establecimiento donde se asentaba la organización criminal. Durante el operativo, la Guardia Civil intervino 350 gramos de marihuana, 250 gramos de hachís, básculas de precisión, 328 euros en efectivo y diversos objetos para el consumo, preparación y distribución de la droga. Tanto las diligencias instruidas como los detenidos y los efectos incautados ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.