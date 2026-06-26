Una médica se atrinchera en un centro de salud de Vila-real ante la amenaza de un paciente: "Atrapada y con pestillo"
El Sindicato Médico (CESM-CV) estalla tras los graves incidentes y destrozos en el PAC Cariñena, exigiendo la implantación inmediata de seguridad presencial las 24 horas
El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) ha denunciado la "situación de indefensión" en la que se encuentran los profesionales médicos que prestan servicio en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cariñena, en Vila-real, durante sus jornadas de guardia. La organización califica la situación de "inadmisible" y advierte que este entorno de inseguridad no solo pone en peligro la integridad física y psicológica de los trabajadores, sino que compromete gravemente la calidad asistencial y el correcto funcionamiento del servicio.
Según explican desde el sindicato, en las últimas semanas se han producido varios episodios de especial gravedad que evidencian la falta de medidas de seguridad adecuadas en el centro. El más reciente ha tenido lugar esta misma semana, cuando una médica fue increpada y amenazada por una paciente. Ante el riesgo de sufrir una agresión física, la profesional se vio obligada a encerrarse en una habitación con pestillo para protegerse hasta la llegada de las fuerzas de seguridad.
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A este suceso se suma otro episodio ocurrido hace un par de semanas, en el que un paciente llegó al centro mostrando una actitud muy agresiva mientras demandaba medicación. El usuario provocó importantes destrozos en el mobiliario del PAC tras empezar a pegar patadas a la puerta y a tirar sillas de ruedas contra el mostrador, generando una situación de riesgo tanto para los profesionales como para el resto de los usuarios presentes.
Exigencia de medidas inmediatas
Ante la gravedad de los hechos, el CESM-CV ha exigido a la Administración sanitaria la adopción inmediata de medidas efectivas que garanticen la seguridad del personal durante el desempeño de su labor. Entre las reclamaciones urgentes, el sindicato considera imprescindible:
- La implantación de un servicio de seguridad presencial en el PAC de Cariñena.
- La revisión de los protocolos de actuación ante situaciones de violencia.
- La dotación de recursos suficientes para prevenir y gestionar este tipo de incidentes.
La organización médica ha reiterado su compromiso con la defensa de los derechos y la seguridad de los profesionales sanitarios, advirtiendo que continuará denunciando públicamente cualquier situación que ponga en riesgo su integridad.
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