Movilizados los bomberos por un accidente en la A-23 en Castellón
El aviso afecta a un tramo de la autovía Mudéjar y en el siniestro estarían implicados varios vehículos
El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha informado de la movilización de efectivos del parque de Alto Palancia por un accidente de tráfico con posible persona atrapada en el término municipal de Pina de Montalgrao.
Según la información difundida en X por @BombersDipcas, en el siniestro estarían implicados una moto, un turismo y un camión.
Aviso en la A-23
La información de la Dirección General de Tráfico sitúa la incidencia en la A-23, a la altura del kilómetro 53,1, en sentido creciente y con dirección hacia Teruel.
Intervención de emergencias
Los bomberos han sido movilizados ante la posibilidad de que hubiera una persona atrapada, aunque por el momento no se han facilitado más datos sobre el estado de los implicados ni sobre el alcance del accidente.
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