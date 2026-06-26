Pequeño respiro al colapso de la justicia en Castellón: baja la entrada de los asuntos judiciales un 17,4%

Los órganos judiciales de la provincia de Castellón recibieron en el primer trimestro de 2026 un total de 19.867 nuevos asuntos, un 17,4% menos que el mismo periodo del año anterior, según datos publicados este viernes por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Se trata de un ligerísimo respiro para el colapso judicial que los representantes del mundo de la justicia han denunciado en reiteradas ocasiones. A finales de 2025, la presidenta de la Audiencia Provincial, Sofía Díaz, dijo a Mediterráneo que la pendencia de las secciones tercera y cuarta de Castellón están resolviendo con una pendencia de dos años y medio (en el caso de la tercera) y dos años (en el caso de la cuarta). Díaz solicitó refuerzos en los tribunales que hasta el momento no han sido concedidos.

Así pues, estos tres primeros meses de 2026 los asuntos resueltos por los tribunales y juzgados castellonenses llegaron a 19.191, lo que supone un descenso del 1,7% respecto a hace un año.

Además, 62.094 asuntos quedaron en trámite al final del periodo en Castellón, lo que significa una reducción del 0,3% respecto a marzo de 2025, según el CGPJ.

Comparación con la Comunitat

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, se registraron durante el primer trimestre de este año un total de 192.455 nuevos asuntos, un 19,1% menos que en el mismo periodo de 2025.

En cuantro a las otras dos provincias, en la de Valencia el número de nuevos asuntos fue de 98.183, un 17,2% menos que el primer trimestre del 2025. Se resolvieron 96.439, lo que supone una reducción interanual del 9,3%, mientras que 229.666 quedaron en trámite al final del periodo, esto es un 1,4% más.

En los órganos judiciales de la provincia de Alicante ingresaron 65.888 asuntos entre enero y marzo de 2026, lo que significa una disminución interanual del 23,5%. Se resolvieron 67.557 procedimientos, un 6,4% menos, y 176.690 quedaron en trámite al final del mes de marzo, es decir, un descenso del 6,9%.

Fuerte bajada de lo Civil

Ese descenso viene marcado por la acusada disminución, del 33,4%, experimentada por la jurisdicción Civil, con 85.824 nuevos asuntos en total, y en menor medida por la Penal (1,4%, con un total 90.070 causas), Contencioso-Administrativa (15,7% menos, con 3.847 procedimientos) y Social (3%, con 12.714 nuevos asuntos).

Entre enero y marzo de este año, los juzgados y tribunales de la Comunidad Valenciana resolvieron 191.509 casos, un 7% menos que en el mismo trimestre de 2025, y dejaron en trámite al final del periodo analizado que quedaron en trámite al final del periodo 480.692, lo que implica un descenso interanual del 1,7%.

Los asuntos resueltos se redujeron un 12,5% en Civil, un 7,5% en la Social, un 3,5% en la Contencioso-Administrativa y un 1,2% en la Penal. Paralelamente, la cifra de causas y procedimientos en trámite al final del trimestre bajó un 10,6% en Civil, y aumentó un 13,6% en Penal, un 1,4% en Contencioso y un 13,2% en Social.

Los órganos judiciales de la Comunidad Valenciana dictaron en total entre enero y marzo de 2026 un total de 51.490 sentencias (un 1,6% menos que un año antes), 96.694 autos (un 4,2% menos) y 42.099 decretos.

Con estas cifras totales, la tasa de resolución aumentó un 15%, pero también lo hicieron la de pendencia (un 5,6%) y la de congestión (un 4%).

Por debajo de la media

La tasa de litigiosidad de la Comunidad Valenciana en el primer trimestre del año fue de 35,47 asuntos por cada 1.000 habitantes, por debajo de la media nacional, que fue de 37,15, diez puntos menos que hace un año.

La comunidad autónoma con la tasa de litigiosidad más alta fue Canarias (45,01), seguida por Asturias (41,73) y Madrid (40,59). También por encima de la media nacional se situaron Cataluña (39,39), Andalucía (37,45) y Murcia (37,41).

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El resto de los territorios mostraron una tasa de litigiosidad inferior a la nacional en el siguiente orden: Baleares (36,90), Comunidad Valenciana (35,47); Navarra (34,40), Castilla y León (33,82), Aragón (33,27), Cantabria (33,05), Galicia (32,15), Castilla-La Mancha (30,98), Extremadura (30,93), La Rioja (28,04) y País Vasco (28,02).