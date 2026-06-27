El aviso de unos vecinos en Burriana frustra la ocupación de un inmueble en pleno centro
La Policía Local intensifica el control sobre 72 inmuebles en el municipio y logra recuperar 29 viviendas gracias al despliegue de unidades especiales y el uso de drones
La Policía Local de Burriana ha frustrado un intento de ocupación ilegal en una céntrica calle del municipio. La intervención se desencadenó gracias a la colaboración ciudadana, tras el aviso de varios vecinos que detectaron la presencia de personas extrañas en un inmueble que ya se encontraba bajo estrecha vigilancia policial. La rápida movilización de las patrullas policiales obligó a los posibles ocupantes a abandonar el lugar antes de la llegada de los efectivos.
Este incidente se enmarca dentro del control exhaustivo que la jefatura local mantiene sobre el fenómeno de la ocupación en la ciudad. En la actualidad, las fuerzas de seguridad monitorizan de forma permanente un total de 72 inmuebles, de los cuales:
- 36 viviendas se encuentran habitadas ilegalmente.
- 7 inmuebles están identificados en riesgo inminente de ocupación.
- 29 casas ya han sido recuperadas por sus legítimos propietarios gracias a la presión y la labor policial por distintas vías.
Un despliegue transversal con drones y unidad canina
Para combatir este fenómeno, el Ayuntamiento de Burriana cuenta con un equipo específico compuesto por un inspector, dos oficiales y 9 agentes integrados en la unidad de proximidad (PREVENPOL), que trabaja en estrecho contacto con el vecindario.
Este servicio dispone del apoyo de la unidad de vigilancia aérea con drones, la unidad canina y las radiopatrullas del Grupo de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. Durante sus inspecciones, los agentes fiscalizan de forma exhaustiva factores clave como:
- La presencia de menores y su correcta escolarización.
- La posible defraudación de fluidos eléctricos, agua u otros suministros.
- La existencia de denuncias previas por parte de los titulares.
El objetivo prioritario de este despliegue es atajar de raíz los problemas de convivencia que alteren la calidad de vida de los residentes, cooperando además con Disciplina Urbanística ante fincas deterioradas.
Respaldados por la Red MAO
La estrategia local se ha consolidado tras la adhesión formal de Burriana a la Red de Municipios Afectados por la Ocupación (Red MAO) de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). Asimismo, el consistorio ofrece un servicio de asesoramiento preventivo a través de la Unidad de Atención Ciudadana para orientar a los propietarios sobre cómo proteger sus inmuebles.
Vecinos evitan un intento de okupación en Burriana
El alcalde de Burriana y responsable del área de Seguridad Ciudadana, Jorge Monferrer Daudí, ha subrayado que el impulso de este servicio es una "prioridad absoluta" desde que asumieron la coordinación directa de la Policía Local. “La prevención, la rápida respuesta de las unidades y la colaboración vecinal son claves para frenar cualquier conducta delictiva que pueda tensionar la convivencia, garantizando la seguridad jurídica de los propietarios y devolviendo la tranquilidad a nuestros barrios”, ha concluido el primer edil.
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