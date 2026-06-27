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Un detenido por presunta agresión sexual a una chica en Onda

La Guardia Civil confirma que el presunto autor de los hechos ha pasado a disposición judicial

Cuartel de la Guardia Civil de Onda.

Cuartel de la Guardia Civil de Onda. / Mediterráneo

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N. Gargallo

Castellón

La Guardia Civil ha detenido en Onda a un hombre como presunto autor de una agresión sexual a una chica. Fuentes de la Benemérita han confirmado a este rotativo que tanto el detenido como la víctima son mayores de edad.

¿Cuándo ocurrieron los hechos?

La denuncia por los hechos se presentó el pasado sábado 20 de junio en el municipio ante unos hechos que se produjeron en la calle, en pleno centro, tal y como ha adelantado Radio Castellón Cadena SER. Asimismo, desde la emisora indican que el caso estaría relacionado con un vídeo que se ha difundido ampliamente entre los vecinos de Onda.

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Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. / ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS

A disposición judicial e ingreso en prisión

Por su parte, tras las correspondientes investigaciones, tal y como detallaron desde la Guardia Civil, "se procedió a identificar al presunto autor, se detuvo y se puso a disposición judicial". Al parecer, según la emisora, el arrestado habría ingresado en prisión.

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