Un taxista, una ciudadana francesa y dos jóvenes: Las cuatro vidas rotas en el brutal choque frontal de Castelló

El trágico accidente de tráfico ocurrido esta madrugada en Castelló se ha saldado con cuatro personas fallecidas, cinco heridos graves y otro herido de menor gravedad. El siniestro se produjo a las 2.20 horas en la N-340, a la altura del kilómetro 981, en el término municipal de Benicàssim, en sentido Castellón, en el tramo situado frente a la Ermita de la Magdalena, y en él se vieron implicados un taxi y otros dos vehículos.

Hasta el lugar del siniestro se movilizaron dos unidades del SAMU, dos unidades de Soporte Vital Básico (SVB) y una unidad de Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVAE). Como consecuencia del accidente, los servicios médicos confirmaron el fallecimiento de cuatro personas en el lugar del siniestro (tres hombres y una mujer) y otras seis resultaron heridas (todos hombres).

Tres de los heridos presentan politraumatismos y los otros tres contusiones de diversa consideración

Según la información a la que ha tenido acceso este periódico, una de las víctimas mortales es el taxista. También ha fallecido una mujer de nacionalidad francesa, que acompañaba al conductor de uno de los tres vehículos implicados en la colisión. Las otras dos personas fallecidas viajaban en un coche de marca BMW color negro conducido por un joven de 19 años, que sería el único de los heridos cuyo diagnóstico no es grave.

Las primeras hipótesis con las que trabajan las autoridades apuntan a una colisión frontal, aunque la investigación continúa abierta para determinar con exactitud las circunstancias en las que se produjo el choque. Lo que sí ha podido saber este periódico era que el joven conductor de 19 años conducía en dirección Valencia -parece ser que regresaba de Benicàssim-, mientras que los otros dos vehículos lo hacían en dirección Barcelona. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la instrucción del atestado, con la colaboración de la Policía Local de Castelló, que intervino en la regulación del tráfico en la vía afectada mientras se desarrollaban las labores de emergencia.

Imagen del trágico accidente facilitada por un testigo a este periódico. / Mediterráneo

Hasta el lugar del accidente se desplazó un amplio dispositivo de rescate y asistencia sanitaria. Los bomberos del Ayuntamiento de Castelló tuvieron que intervenir para excarcelar a las personas que habían quedado atrapadas en el interior de los vehículos siniestrados, unas labores especialmente complejas debido a la violencia del impacto.

Los equipos sanitarios atendieron a las seis personas heridas en el lugar del accidente. Tres de ellas presentaban politraumatismos y las otras tres contusiones de diversa consideración. Entre los heridos, como se ha citado anteriormente, el que presenta un mejor diagnóstico es el joven conductor del BMW, de 19 años. Tras la asistencia inicial, cuatro de los heridos fueron trasladados al Hospital General de Castellón y los dos restantes al Hospital de la Plana.

Restos del accidente que se podían ver esta mañana a primera hora en la N-340. / Kmy Ros

El siniestro ha causado una fuerte conmoción por el elevado número de víctimas y por las circunstancias del accidente, ocurrido de madrugada en una vía del entorno de la capital de la Plana. La investigación deberá esclarecer ahora la secuencia exacta de los hechos, la posición de cada vehículo en el momento de la colisión y las causas que pudieron provocar el choque.