El crimen de la Hoya de Elvira: La emboscada a sangre fría que conmocionó a Viver

Los hechos ocurrieron en el año 1889 en el camino de Viver a El Toro, interviniendo en el mismo como agresores tres personas, provistas de armas de fuego, que atacaron a su víctima cuando, adormecida, montaba en su caballo totalmente ajena a la trampa que le habían preparado y que acabó con su muerte, tras ser perseguido y rematado en el suelo, así como con la muerte del caballo que montaba.

Los hechos ocurridos fueron los siguientes: Entre las tres y las cuatro de la tarde del día 31 de mayo de 1889 viajaba montado en un caballo Manuel Vivas Rosell, alias Goyo, por el camino de El Toro a Viver y al pasar por el lugar llamado Hoya de Elvira, término municipal de El Toro, cerca de un horno de cal, encontrándose algo dormido y amodorrado, Manuel Juan Tarragón alias Correo y Vicente Cándido Güell Aparicio, alias Rullo dispararon varios tiros contra él que le alcanzaron en el tobillo del pie izquierdo, arrojándose al suelo Manuel Vivas ante dicha agresión desde el caballo en el que iba montado, dándose a la fuga pese a su herida, siendo perseguido por el Tarragón y el Güell. Sin embargo, al no poder correr bastante debido a la herida del tobillo, Vivas cayó al suelo y fue alcanzado por aquellos, quienes, estando en el suelo el Vivas, dispararon contra él sus armas de fuego, causándole lesiones que le produjeron instantáneamente la muerte. Asimismo, el caballo sobre el que iba montando Manuel Vivas Rosell sufrió tan graves lesiones a consecuencia de los primeros disparos que murió en pocos minutos, habiéndose valorado el mismo en cuarenta pesetas de la época.

En el hecho intervino asimismo otra persona, Juan Pedro Orduña Aliaga, alias Cachorro, el cual estuvo también al acecho juntamente con Tarragón y Güell, esperando la llegada de Vivas para matarle. Inmediatamente después de los disparos que alcanzaron a este último en el tobillo, el Orduña Aliaga lo persiguió cuando se daba a la fuga, tratando de rodear a Manuel Vivas y salirle de frente, doblando para ello una loma, si bien, a diferencia de los dos procesados anteriores, Tarragón y Güell, dejó la persecución de Vivas por haber visto en aquel momento gente que caminaba por el camino de Viver a El Toro.

Los hechos fueron enjuiciados por un Tribunal del Jurado que emitió veredicto de culpabilidad respecto de los tres procesados, Manuel Juan Tarragón, alias Correo, Vicente Cándido Güell Aparicio, alias Rullo y Juan Pedro Orduña Aliaga, alias Cachorro, Jurado que consideró probado que los citados procesados urdieron previamente un plan para matar a Manuel Vivas Rosell, mostrándose todos de acuerdo con el mismo, así como en la forma de ejecutarlo, acechándole y atacándole por sorpresa en el lugar citado donde se apostaron al efecto, sabiendo de antemano el camino por el que había de pasar su víctima.

Finalmente, aunque se acusó a una cuarta persona que no intervino en los hechos, Jerónimo Valentín Gil Máñez, por amenazar a Juan Ramírez Aliaga, un testigo que había visto los hechos mientras caminaba por el camino de Viver a El Toro para que negara todo lo que había visto referente al delito de que se trataba, porque de lo contrario lo pagaría, fue absuelto por cuanto no se probaron estas amenazas.

La Audiencia de lo Criminal de Castellón, siguiendo el veredicto del Jurado consideró los hechos como constitutivos de un delito de asesinato en el que concurrían las circunstancias de premeditación conocida y alevosía, considerando autores del mismo a Manuel Juan Tarragón, alias Correo, y a Vicente Cándido Güell Aparicio, alias Rullo, a los que condenó a la pena de muerte con la especialidad de que la ejecución de dicha pena se llevaría a cabo en la forma prevenida por la ley –es decir, por agarrotamiento- en la villa de Viver, por carecer de medios para llevarla a efecto en el pueblo del Toro. Les condenó también como autores de una falta de daños por la muerte del caballo- a una pena de cinco días de arresto menor, así como al pago de 1.013 pesetas con 33 céntimos cada uno en concepto de indemnización a los herederos del fallecido. Por su parte, Juan Pedro Orduña Aliaga fue condenado como cómplice del delito de asesinato concurriendo la agravante de premeditación a la pena de catorce años y un día de cadena temporal. A Jerónimo Valentín Gil Máñez, como se ha dicho, se le absolvió del delito de amenazas del que venía acusado.

La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo por los tres condenados, siendo desestimado su recurso y confirmada la sentencia de la Audiencia de lo Criminal de Castellón.

Noticias relacionadas

Ubicación de la Surgencia del barranco de la Hoya Elvira en Google Maps.

Curioso hecho del que no he podido averiguar los motivos que llevaron a los tres condenados para cometerlo ni qué tipo de enemistad o motivo de enfrentamiento les movió a preparar un plan para asesinar a su víctima. Las penas de muerte no se cumplieron, pues se concedió en el mes de mayo de 1891 indulto a los condenados a ella, sustituyéndola por la de reclusión perpetua.