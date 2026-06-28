Un joven resulta herido al caerle un árbol encima en una zona de baño de La Pobla de Benifassà
El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón moviliza efectivos de los parques de Baix Maestrat y Els Ports para rescatar a la víctima en las pozas de la Font de Sant Pere
Un joven ha resultado herido este domingo tras caerle encima un árbol en una zona de baño de la Font de Sant Pere, en el término municipal de La Pobla de Benifassà. El accidente se ha producido en unas pozas frecuentadas por bañistas, donde ha sido necesaria la intervención de los servicios de emergencia para liberar y atender al afectado.
El Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón ha movilizado efectivos de los parques de Baix Maestrat y Els Ports para participar en el rescate de la persona herida. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el alcance de las lesiones del joven, que ha recibido, eso sí, un fuerte impacto.
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