Arde en Forcall el camión de cerdos accidentado hace 5 días

El vehículo de transporte de cerdos que volcó el pasado 23 de junio en la CV-124 de Forcall ha ardido esta tarde en el barranco donde permanecía desde el siniestro. Las llamas, que en un principio afectaban al entorno más próximo, se han extendido finalmente a zona forestal, lo que ha obligado a movilizar medios adicionales.

El accidente inicial

El siniestro se produjo en el kilómetro 5 de la CV-124, cuando el transporte se salió de la vía y cayó por un terraplén de unos 20 metros. El conductor, un hombre de 68 años, quedó atrapado en la cabina y fue excarcelado por efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castelló.

El herido sufrió fracturas de cadera y fémur, además de politraumatismos, y fue evacuado en helicóptero medicalizado al Hospital General de Castellón. El vehículo transportaba 205 cerdos, de los que murieron numerosos ejemplares.

Imagen del camión que transportaba cerdos accidentado en Forcall. / SIAB

Primeros medios movilizados

Cinco días después del vuelco, el vehículo ha empezado a arder por causas que se investigan. El Consorcio Provincial de Bomberos de Castelló ha movilizado inicialmente efectivos de los parques de Baix Maestrat y Els Ports.

Ante el riesgo de propagación, también se ha activado una unidad del Servei de Bombers i Bomberes Forestals de la Generalitat Valenciana y un medio aéreo que realizaba una ruta de vigilancia forestal.

Refuerzo del dispositivo

La evolución del fuego ha obligado a ampliar el operativo al afectar a zona forestal. Según la actualización de los bomberos, el dispositivo total está formado por tres dotaciones de Bombers Dipcas, cuatro unidades de Bombers Forestals de la Generalitat Valenciana —una de ellas helitransportada—, tres medios aéreos de la Generalitat, con un helicóptero y dos aviones, además de una unidad de mando y un coordinador forestal de Bombers Dipcas.

Imagen del incendio en Forcall. / Javier Ortí

Por el momento, no constan daños personales ni a terceros.