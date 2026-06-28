Inquietud entre los vecinos de Forcall por la cercanía del incendio con el casco urbano
Los bomberos trabajan para que las llamas no alcancen la población
El incendio forestal que se ha extendido este domingo en los alrededores de Forcall genera máxima inquietud entre los vecinos de la población. Las llamas se encuentran muy cerca del casco urbano, a apenas unas decenas de metros, tal y como se aprecia en los vídeos que acompañan a esta noticia.
Según han explicado vecinos de Forcall a Mediterráneo, el humo se siente en la localidad y acecha en la tarde de este domingo las casas de esta población de la comarca de els Ports.
La preocupación es grande puesto que los Bomberos de la Diputación han explicado que el fuego se ha propagado desde terreno de vegetación a terreno forestal.
Sin control
Cabe destacar que las llamas se han iniciado a causa de un camión que transportaba cerdos y que había volcado hace cinco días en las proximidades de Forcall, en la carretera CV-124. El camión se encontraba varado todavía al lado de la carretera y ha empezado a arder este domingo.
El vehículo llevaba allí desde el 23 de junio, cuando tuvo el siniestro, y nadie lo había retirado de una zona cercana a territorio forestal en días de peligro extremo de incenido debido a las altas temperaturas.
Trabajos de extinción
De momento, las autoridades no han ordenado evacuación de las casas cercanas al incendio. Múltiples efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, de GVA Forestals y medios aéreos de la Generalitat trabajan para controlar las llamas.
En concreto, el dispositivo total está formado por tres dotaciones de Bombers Dipcas, cuatro unidades de Bombers Forestals de la Generalitat Valenciana —una de ellas helitransportada—, tres medios aéreos de la Generalitat, con un helicóptero y dos aviones, además de una unidad de mando y un coordinador forestal de Bombers Dipcas.
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