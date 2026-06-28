Tragedia en la carretera de Castellón: Al menos cuatro muertos y seis heridos en un accidente frente a la Ermita de la Magdalena
El siniestro se ha producido pasadas las 2.00 de la madrugada. Se han visto tres vehículos implicados; uno de ellos un taxi
Un trágico accidente de tráfico ocurrido de madrugada se ha cobrado la vida de al menos cuatro personas y ha dejado a otras seis heridas de diversa consideración en Castellón. El siniestro se ha producido sobre las 2.30 horas de la madrugada en la carretera de Castellón, concretamente en el tramo situado frente a la Ermita de la Magdalena. En el suceso se han visto implicados un taxi y otros dos vehículos, y según las primeras hipótesis que manejan las autoridades, las causas apuntan a una colisión frontal en un adelantamiento.
Hasta el lugar de los hechos se ha desplegado un amplio dispositivo de emergencia. Los bomberos del Ayuntamiento de Castelló han tenido que intervenir de urgencia para realizar las complejas labores de excarcelación de los heridos y de las víctimas mortales que habían quedado atrapadas en el interior de los automóviles siniestrados. Por su parte, los efectivos sanitarios desplazados a la zona han atendido a los seis heridos en el mismo lugar del accidente antes de proceder a su traslado inmediato a centros hospitalarios.
Un muerto y dos heridos graves tras chocar dos coches en la N-340 en Castelló
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la instrucción del atestado para esclarecer las circunstancias exactas de la colisión, contando con la estrecha colaboración de la Policía Local de Castelló, que se ha encargado de regular el tráfico en la vía afectada durante el desarrollo de los trabajos de rescate.
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