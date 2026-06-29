Última hora del trágico accidente en la N-340 en Castelló: Este es el estado de los heridos
Dos de los seis heridos en el siniestro han recibido ya el alta, pero uno de los pacientes permanece en la UCI del Hospital General
Cuatro de los seis heridos en el trágico accidente registrado la madrugada del sábado en la N-340, frente a la ermita de la Magdalena de Castelló, permanecen ingresados en centros hospitalarios, según la última actualización sanitaria. El siniestro, en el que se vieron implicados un taxi y otros dos vehículos, se cobró la vida de cuatro personas y causó una profunda conmoción en Castelló y Burriana.
En el Hospital General de Castellón continúan ingresados tres heridos. Uno de ellos se encuentra en la UCI, mientras que otros dos permanecen en planta. Además, el paciente que seguía en Urgencias recibió el alta médica durante la jornada de ayer.
Detenido el joven de 19 años que conducía uno de los vehículos implicados en el accidente mortal frente a la Magdalena
Por su parte, en el Hospital de la Plana permanece ingresado en planta un solo herido, después de que el segundo paciente trasladado a este centro también recibiera el alta médica durante el día de ayer. El pronóstico de todos los heridos que siguen hospitalizados es reservado.
El accidente se produjo sobre las 2.20 horas de la madrugada en el kilómetro 981 de la N-340, en el término municipal de Castelló, en el tramo situado frente a la ermita de la Magdalena. Las primeras hipótesis apuntan a una colisión frontal, aunque la investigación continúa abierta para determinar las circunstancias exactas del choque.
Entre los fallecidos se encontraban un taxista de 40 años, vecino de Castelló; una mujer de nacionalidad francesa; y dos jóvenes de Burriana de 18 años que viajaban en uno de los turismos implicados. La tragedia ha golpeado especialmente al sector del taxi de Castelló y al municipio de Burriana, donde la muerte de los dos jóvenes ha causado una fuerte consternación.
Castellón lamenta su peor accidente mortal desde 2014 y acumula 13 víctimas en las carreteras este año
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