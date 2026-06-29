Castellón lamenta su peor accidente mortal desde 2014 y acumula 13 víctimas en las carreteras este año

Castellón se sumió ayer en riguroso luto después de que se sufriera el peor accidente de tráfico en las carreteras de la provincia en, al menos, 12 años. Eran cerca de las 2.20 de la madrugada de este domingo cuando una fortísima colisión frontal con tres vehículos involucrados provocó el fallecimiento de cuatro personas y dejó heridos a otros seis pasajeros.

Una vez más, la N-340 vuelve a ser escenario de una tragedia mortal. El siniestro se produjo en un tramo conflictivo de esta vía frente a la ermita de la Magdalena. El escenario de tantos momentos festivos de Castelló se convirtió en un lugar caótico ayer, con multitud de servicios de emergencias trabajando para rescatar a los heridos que quedaban vivos. Y no es la primera vez este año que este mismo tramo tiene un accidente fatal: en febrero, un hombre ya murió en otra colisión frontal. El kilómetro donde pasó todo ayer fue el 981, en el límite entre los términos municipales de Castelló y Benicàssim.

La Guardia Civil investiga para esclarecer las causas del siniestro. Cuatro heridos están en el Hospital General y dos, en La Plana. Uno de ellos estaba en la noche de este domingo en estado crítico en la UCI.

Ya son seis los muertos en la N-340 en lo que va de año en la provincia, tras el fallecido en febrero en el mismo punto y la persona que murió en un accidente múltiple en Vila-real. A todas ellas hay que sumarle una mujer que murió en la N-340A en Vinaròs. El total de víctimas entre todas las vías de Castellón es de 13 en lo que va de 2026.

Solo esta pasada semana hubo 5 muertes, contando al motorista que perdió la vida en la A-23.

Dos víctimas en el BMW del joven detenido

Esta vez, la general se ha cobrado la vida de dos jóvenes varones naturales de Burriana de apenas 18 años. Estas dos víctimas viajaban en un BMW negro y al parecer regresaban de Benicàssim. Uno iba como copiloto y el otro en la parte trasera del coche, que estaba conducido por otro chico de 19 años.

Ya por la tarde, la Guardia Civil detuvo precisamente a este joven, según confirmaron a Mediterráneo fuentes de toda solvencia. Este joven, ahora bajo custodia policial, recibió pronto el alta hospitalaria. Sufrió las heridas más leves de entre todos los perjudicados.

Pierde la vida un taxista

Otro de los vehículos implicados era un taxi. El taxista, de 40 años y vecino de Castelló, es otro de los fallecidos. Según pudo saber este periódico, no tenía hijos y vivía con su madre. Realizaba el turno de noche y, pese al poco tiempo que llevaba ejerciendo, se había ganado el aprecio de sus compañeros. Ejercía esta profesión desde hacía año y medio.

«Era muy trabajador y muy querido por todos pese a que llevaba poco tiempo trabajando», aseguran desde el sector del taxi a este periódico. En el momento del siniestro, realizaba un servicio que unía Benicàssim con Vila-real.

Según pudo conocer este periódico, el taxi también iba ocupado por tres pasajeros que habían requerido el viaje. Todos ellos son varones y están heridos graves.

Una ciudadana francesa fallecida

La última de las víctimas mortales es una ciudadana francesa, de la cual se desconoce por ahora la edad y que viajaba de copiloto en un vehículo. Además de ella, en ese turismo iba una persona más, el conductor, un hombre que también presenta lesiones de gravedad.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, trasladó de parte del Ayuntamiento su «más sentido pésame a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el accidente» ocurrido en término municipal de la capital de la Plana.

«Deseamos una pronta y completa recuperación a todas las personas heridas. Gracias a los servicios de emergencia por su rápida intervención, profesionalidad y coordinación», agregó.

La violencia del impacto obligó a movilizar un amplio dispositivo. Hasta el lugar se desplazaron dos unidades del SAMU, dos unidades de Soporte Vital Básico y una unidad de Soporte Vital Avanzado de Enfermería. Los equipos médicos confirmaron la muerte de las cuatro personas en el acto. Los bomberos del Ayuntamiento intervinieron para excarcelar a las personas atrapadas, unas labores complejas por el estado de los coches.

El precedente con más fallecidos

Este es el accidente con más muertos en la provincia de Castellón desde el registrado en agosto de 2014 en Alcalà. En aquella ocasión, cinco hombres de nacionalidad senegalesa murieron al chocar su turismo con un camión. Esa vez, el conductor del coche, que era un Peugeot 406, se durmió, también en la N-340 y también a las 2.00 horas de la madrugada, y los cinco ocupantes murieron.

Los bomberos del parque de Baix Maestrat tuvieron que excarcelar a las cinco personas que habían quedado en el interior del turismo, aunque todas ellas habían muerto cuando fueron rescatados aquel 15 de agosto de 2014.