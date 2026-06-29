Conmoción por la pérdida de Julio, el taxista fallecido en la tragedia de la N-340 en Castelló: "Tenía el corazón más grande del planeta"

La tragedia ocurrida en la madrugada del sábado al domingo en la N-340, frente a la ermita de la Magdalena, ha dejado cuatro víctimas mortales, seis heridos y un dolor irreparable entre familiares y amigos de las víctimas. Entre los fallecidos se encuentra Julio, un taxista de 40 años, vecino de la capital de la Plana, que llevaba algo más de un año trabajando en el sector y que esa noche cubría un servicio entre Benicàssim y Vila-real.

Más allá de las cifras del siniestro y de la investigación abierta para esclarecer las causas del brutal choque frontal, su familia trata ahora de poner palabras a una pérdida inesperada. Dos de sus sobrinas, Rosana y Neus, lo recuerdan como una persona profundamente generosa, trabajadora y pendiente siempre de los demás.

“Ha sido un mazazo”, resume Rosana. Su tío, explica, “siempre se preocupaba por sus amigos, por la familia y por todos”. Antes de incorporarse al sector del taxi había sido camionero, una profesión vinculada también a una de sus grandes pasiones: conducir. Después empezó a trabajar en el turno de noche, un horario que prefería y en el que, según su entorno, se encontraba a gusto.

Imagen de Julio, taxista fallecido en el trágico accidente de la N-340 este fin de semana. / Mediterráneo

Pese al poco tiempo que llevaba ejerciendo, en el sector del taxi ya habían destacado que se había ganado rápidamente el cariño de sus compañeros. Su familia coincide en ese retrato de hombre entregado, constante y querido. Para Neus, su recuerdo está marcado por la bondad: “El corazón no le cabía en el pecho. Siempre estaba pendiente de si necesitabas algo. Cualquier favor que necesitaras te lo hacía, te ayudaba, siempre era muy servicial”.

Sus sobrinas explican que el taxista atravesaba una etapa especialmente delicada, pero que estaba logrando salir adelante. “Estuvo tiempo mal, pero hace poco empezó a levantar cabeza”, cuenta Rosana. Hace cuatro meses había fallecido su padre y la familia temió que aquel golpe volviera a hundirle. Sin embargo, él siguió luchando.

“Estaba levantando cabeza por fin”, expresa Neus, quien lo define como “una persona súper grande, valiente y fuerte; el más fuerte que he conocido”. Para ella, una de las huellas que deja es precisamente esa resiliencia. “Todos cargamos nuestros problemas, pero él, con todo lo que tenía encima, siempre seguía adelante”.

Imagen de uno de los tres coches accidentados en el trágico accidente de la madrugada del sábado. / Mediterráneo

Rosana también subraya esa fortaleza. En un mensaje de despedida escrito tras la tragedia, lo describió como “una persona que tenía un corazón más grande que este planeta”, capaz de sostener a quienes le rodeaban incluso cuando él mismo trataba de curar sus propias heridas internas. “Justo ayer contó que estaba en su mejor momento de la vida”, revela rota de dolor.

El fallecido no tenía hijos y vivía con su madre, que, según la familia, atraviesa ahora un momento especialmente duro. “Mi abuela lo está pasando muy mal”, señala Rosana. Neus coincide: “Tenemos que estar muy pendientes de ella”. Quienes le querían destacan además su carácter cercano; le gustaba jugar al fútbol con sus amigos y disfrutaba mucho de los niños.

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El siniestro, que se produjo sobre las 2.20 horas de la madrugada en el kilómetro 981 de la N-340, involucró al taxi de Julio y a otros dos vehículos. Además del profesional castellonense, perdieron la vida una mujer de nacionalidad francesa y dos jóvenes de Burriana de apenas 18 años. Otros seis hombres resultaron heridos. Mientras la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para determinar con exactitud las causas de la colisión, la familia de Julio intenta despedirse de él desde el recuerdo. “Hoy despido a mi tío, que fue una persona muy grande”, concluye Rosana. “Lo despido con dolor en mi corazón. Eternamente agradecida con él y todo lo que ha hecho por mí y por los demás siempre. Siempre en mí, siempre juntos”.