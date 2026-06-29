Detenido un hombre en plenas fiestas del Grau de Castelló tras sufrir una mujer tocamientos

La Policía Local de Castelló ha detenido a un varón en el Paseo Juan Sebastián Elcano por su presunta implicación en un delito de tocamientos de índole sexual ocurridos en el marco de las fiestas de Sant Pere del Grau.

Los hechos se desencadenaron alrededor de las 1:43 horas de la madrugada, momento en el que las fuerzas de seguridad recibieron una llamada de alerta informando sobre el suceso. La rápida actuación de los agentes, sumada a la colaboración decisiva de varios testigos que se encontraban en el lugar, permitió la localización y el arresto inmediato del presunto autor.

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Tras proceder a su detención y realizar las primeras diligencias policiales, el hombre fue trasladado a las dependencias de la Policía Nacional en Castellón. Allí se continuará con los trámites correspondientes antes de proceder a su puesta a disposición judicial.