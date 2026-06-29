Detenido un hombre en plenas fiestas del Grau de Castelló tras sufrir una mujer tocamientos
La rápida intervención de varios testigos en el Paseo Juan Sebastián Elcano fue clave para que la Policía Local localizara de inmediato al presunto autor
La Policía Local de Castelló ha detenido a un varón en el Paseo Juan Sebastián Elcano por su presunta implicación en un delito de tocamientos de índole sexual ocurridos en el marco de las fiestas de Sant Pere del Grau.
Los hechos se desencadenaron alrededor de las 1:43 horas de la madrugada, momento en el que las fuerzas de seguridad recibieron una llamada de alerta informando sobre el suceso. La rápida actuación de los agentes, sumada a la colaboración decisiva de varios testigos que se encontraban en el lugar, permitió la localización y el arresto inmediato del presunto autor.
Tras proceder a su detención y realizar las primeras diligencias policiales, el hombre fue trasladado a las dependencias de la Policía Nacional en Castellón. Allí se continuará con los trámites correspondientes antes de proceder a su puesta a disposición judicial.
Recuerda que si quieres ponerte en contacto con ‘Mediterráneo’ para enviar una información, fotografía o vídeo relevante de la provincia de Castellón puedes hacerlo escribiendo un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter; pudiendo escribir también al correo electrónico rfabian@epmediterraneo.com, o si es más cómodo vía Whatsapp o Telegram, en el número de teléfono 680558577.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tragedia en la carretera de Castellón: Cuatro muertos y seis heridos en un accidente frente a la Ermita de la Magdalena
- Dos jóvenes de Burriana, un taxista y una ciudadana francesa: Las cuatro vidas rotas en el brutal choque frontal de Castelló
- Luto en Burriana y Castelló por el trágico accidente: 'Era muy trabajador y muy querido por todos
- Detenido el joven de 19 años que conducía uno de los vehículos implicados en el accidente mortal frente a la Magdalena
- Incendio forestal en Forcall: Arde el camión de cerdos accidentado hace 5 días
- El pueblo de Castellón donde pasa los veranos Dani Mateo: 'Mis padres tienen un apartamento
- El Castellón ficha a Juan Casajús, el nuevo fenómeno español de los banquillos al que comparan con Guardiola e impacta en Kuwait
- Cae el primer premio de la Lotería Nacional en un pueblo de Castellón