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Dos heridos leves tras salirse de la vía un coche en la N-232 en Vinaròs

Un automóvil ha sufrido un accidente en dirección a Sant Jordi y sus dos ocupantes han sido trasladados al hospital

El accidente se ha producido en la N-232, en dirección a Sant Jordi.

El accidente se ha producido en la N-232, en dirección a Sant Jordi. / Mediterráneo

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Iván Fernández

Iván Fernández

Castellón

La N-232, a su paso por Vinaròs, ha sido protagonista de un nuevo accidente de tráfico que se ha producido sobre las 16.00 horas de este lunes y en el que ha estado implicado un vehículo. Según ha informado la Guardia Civil de Tráfico de Castellón, un automóvil ha perdido el control y se ha salido de la vía.

Hasta el lugar del siniestro se ha desplazado una dotación del Consorcio de Bomberos de Castellón del parque del Baix Maestrat para proceder a la excarcelación de los dos ocupantes del coche, aunque finalmente no ha sido necesaria su intervención, ya que ambas personas han abandonado el vehículo por su propio pie.

La Guardia Civil ha señalado que las dos personas han sido trasladadas al Hospital Comarcal de Vinaròs con heridas leves, después de recibir una primera asistencia sanitaria en la misma carretera. El accidente se ha producido en el kilómetro 5,1 de la N-232, en dirección a Sant Jordi, en sentido creciente.

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Las autoridades se han ocupado de la limpieza de la vía para que la circulación pudiera recuperar la normalidad.

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