El incendio de Forcall queda perimetrado tras calcinar más de 100 hectáreas y se espera poder controlarlo este lunes

El incendio forestal declarado en el término municipal de Forcall ha quedado perimetrado durante la noche tras una intensa labor de los equipos de extinción y se espera que pueda darse por controlado este lunes. A falta del balance oficial definitivo, las primeras estimaciones apuntan a más de 100 hectáreas calcinadas.

La rápida actuación de los medios desplegados, tanto terrestres como aéreos, ha sido clave para frenar el avance de las llamas en una zona de abundante vegetación y especialmente vulnerable por las altas temperaturas, el viento y la sequedad del terreno. El alcalde de Forcall, Santi Pérez, ha querido agradecer públicamente la implicación vecinal y la rápida respuesta de todos los efectivos movilizados. “Agradecimiento a los vecinos por salir a ayudar y a todos los medios desplegados porque pese a la enorme preocupación han hecho un trabajo muy bueno en poco tiempo”, ha señalado. Pérez ha querido hacer una mención especial a los vecinos de Forcall y de otros municipios de la comarca por volcarse en la protección del municipio cuando las llamas llegaron a situarse muy cerca de las viviendas. Asimismo, ha destacado la rapidez con la que se atendieron las demandas de refuerzo, con la movilización de medios en poco tiempo, un factor que considera “clave” para evitar consecuencias mayores.

Mientras continúan las labores de vigilancia y control, la investigación sigue abierta para esclarecer el origen exacto del fuego. Aunque todavía no existe confirmación oficial, todo apunta a que el incendio pudo originarse en el camión de transporte de ganado accidentado hace seis días en la zona. Según ha podido saber Mediterráneo de fuentes cercanas a la investigación, la retirada del vehículo siniestrado, así como de los animales vivos y muertos que todavía permanecían en el lugar, correspondía a la empresa de transportes de ganado a través de la compañía aseguradora del vehículo.

Javier Ortí

La aseguradora contrató una grúa que se desplazó el pasado jueves 25 de junio para evaluar la extracción del camión, pero las dificultades del terreno y la complejidad de la maniobra impidieron completar la operación. Desde entonces, se trabajaba en organizar un nuevo intento con dos grúas, ante la imposibilidad de hacerlo con una sola. Tras el intento infructuoso trasladaron que la operación podía demorarse algunos días más, aunque seguían trabajando en ello. La urgencia era evidente por el riesgo de incendio, la presencia de animales fallecidos en descomposición y otros que permanecían malheridos.

Noticias relacionadas

Por su parte, el Ayuntamiento había mantenido contactos con la empresa para acelerar la retirada. Además, los servicios de mantenimiento de carreteras acudieron para acotar la zona, reinstalar la bionda y garantizar la seguridad viaria.