Investigan a una mujer por un incendio provocado en casa de su exmarido en la Vall
Vecinos de la localidad aseguran que la investigada aseguró el mismo día del fuego que "hoy arderá alguien"
La Guardia Civil de Castellón investiga como un posible incendio provocado el fuego que afectó este domingo a una vivienda de la Vall d'Uixó y que quemó varias estancias del inmueble. Además, la combustión provocó el fallecimiento de un perro, aunque el propietario no se encontraba en el interior de la casa. La exmujer del dueño de la vivienda es sospechosa de haber causado el fuego, después de que varios testigos la escucharan amenazar con incendiar a su expareja el mismo día del incendio.
Según explicaron vecinos de la localidad, durante la mañana de este domingo, la mujer se encontraba en una cafetería cuando su expareja sentimental se acercó al establecimiento. La investigada detuvo a una patrulla de la Policía Local de la Vall d'Uixó para pedirles que el hombre se alejara de la cafetería, pero, al no haber una orden de alejamiento en vigor, los agentes le indicaron que no podían hacer nada.
"Hoy arderá alguien"
En el momento en el que se retiraron los policías, testigos presenciales aseguran que esta persona dijo en voz alta: «Hoy arderá alguien». Fueron estos mismos testigos quienes informaron de la amenaza a la Policía Local, por lo que se han puesto en marcha las pesquisas para aclarar lo sucedido.
Vecinos del barrio donde ocurrieron los hechos han apuntado que, desde hace tiempo, eran conocidos los problemas entre este matrimonio y que la relación entre ambos se había complicado con el paso del tiempo.
Efectivos del parque de la Plana Baixa del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón intervinieron para sofocar este incendio en la Vall d'Uixó. En el momento en que se declaró el fuego no había ninguna persona en el interior de la vivienda, únicamente el perro del propietario, al que los bomberos pudieron rescatar. Sin embargo, las maniobras de RCP para estabilizar al animal no fueron suficientes y el can falleció.
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