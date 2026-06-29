Libertad provisional para el joven detenido tras el accidente mortal de la N-340 en Castellón
La jueza le impone comparecencias periódicas, le prohíbe conducir, le retira el pasaporte y le impide salir del país mientras sigue investigado por cuatro homicidios por imprudencia grave
La titular de la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Castellón, en funciones de guardia, ha acordado este lunes la libertad provisional con medidas cautelares para el joven de 19 años detenido tras el grave accidente de tráfico registrado en la madrugada del domingo en la N-340, frente a la ermita de la Magdalena, en el que murieron cuatro personas y otras seis resultaron heridas.
La decisión se ha adoptado de conformidad con el criterio del Ministerio Fiscal. El joven queda investigado en una causa abierta, inicialmente y sin perjuicio de ulterior calificación, por cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave y cinco delitos de lesiones por imprudencia grave, en concurso con un delito contra la seguridad vial.
Las medidas cautelares impuestas por la magistrada consisten en comparecencias periódicas en sede judicial, la prohibición de conducir vehículos a motor, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional.
La jueza ha tomado esta decisión atendiendo a las circunstancias personales del detenido, entre ellas su edad, la ausencia de antecedentes penales y su arraigo personal y familiar. Asimismo, considera que no concurren los requisitos legales establecidos en el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acordar la prisión provisional, al no apreciar riesgo de fuga, de destrucción de pruebas ni de reiteración delictiva.
El joven había sido detenido el domingo por la tarde por la Guardia Civil tras recibir el alta hospitalaria. Según las informaciones conocidas hasta ahora, era el conductor del BMW negro implicado en el siniestro. En ese vehículo viajaban varios jóvenes varones y dos de sus ocupantes, ambos de 18 años y naturales de Burriana, fallecieron: uno iba como copiloto y otro en la parte trasera. Otro pasajero resultó herido grave, mientras que el conductor sufrió heridas leves.
Además de los dos jóvenes fallecidos en el BMW, perdieron la vida el conductor de un taxi, un hombre de 40 años y vecino de Castelló, y una ciudadana francesa que viajaba como copiloto en otro de los vehículos implicados. En el taxi viajaban también tres pasajeros, todos varones, que resultaron heridos. En el tercer turismo, además de la mujer fallecida, viajaba el conductor, que también sufrió lesiones de gravedad.
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