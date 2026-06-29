Roba 2.000 euros en herramientas en la Vall d'Uixó y destroza 9 coches en su huida con un contenedor

La Guardia Civil de Castellón, en el marco de la denominada "Operación Rodata", ha detenido a un hombre de 40 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de un vehículo y un delito continuado de daños en la localidad de la Vall d'Uixó.

La investigación comenzó a raíz de la denuncia presentada por el propietario de una furgoneta. La víctima manifestó haber sorprendido al sospechoso en el interior de su vehículo mientras sustraía diversas herramientas, para lo cual había fracturado previamente una de las ventanillas y forzado la cerradura.

Según el relato del perjudicado, en el momento de la fuga, el presunto autor arrojó un contenedor de residuos sólidos calle abajo. El contenedor descendió de forma descontrolada por la vía pública, provocando daños materiales en un total de nueve vehículos que se encontraban estacionados en la zona. Los objetos sustraídos durante el robo han sido valorados en más de 2.000 euros.

A raíz de las pesquisas de la Guardia Civil de la Vall d'Uixó, en estrecha colaboración con la Policía Local del municipio, se logró la plena identificación y posterior detención del presunto responsable.

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El detenido, junto con las diligencias instruidas por los agentes, ya ha sido puesto a disposición de la Sección Única de Primera Instancia e Instrucción del Tribunal de Instancia de Nules.