Roba 2.000 euros en herramientas en la Vall d'Uixó y destroza 9 coches en su huida con un contenedor
El dueño de una furgoneta pilló 'in fraganti' al ladrón, que desató el caos calle abajo en su fuga antes de ser detenido por la Guardia Civil en la 'Operación Rodata'
La Guardia Civil de Castellón, en el marco de la denominada "Operación Rodata", ha detenido a un hombre de 40 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de un vehículo y un delito continuado de daños en la localidad de la Vall d'Uixó.
La investigación comenzó a raíz de la denuncia presentada por el propietario de una furgoneta. La víctima manifestó haber sorprendido al sospechoso en el interior de su vehículo mientras sustraía diversas herramientas, para lo cual había fracturado previamente una de las ventanillas y forzado la cerradura.
Según el relato del perjudicado, en el momento de la fuga, el presunto autor arrojó un contenedor de residuos sólidos calle abajo. El contenedor descendió de forma descontrolada por la vía pública, provocando daños materiales en un total de nueve vehículos que se encontraban estacionados en la zona. Los objetos sustraídos durante el robo han sido valorados en más de 2.000 euros.
A raíz de las pesquisas de la Guardia Civil de la Vall d'Uixó, en estrecha colaboración con la Policía Local del municipio, se logró la plena identificación y posterior detención del presunto responsable.
El detenido, junto con las diligencias instruidas por los agentes, ya ha sido puesto a disposición de la Sección Única de Primera Instancia e Instrucción del Tribunal de Instancia de Nules.
Recuerda que si quieres ponerte en contacto con ‘Mediterráneo’ para enviar una información, fotografía o vídeo relevante de la provincia de Castellón puedes hacerlo escribiendo un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter; pudiendo escribir también al correo electrónico rfabian@epmediterraneo.com, o si es más cómodo vía Whatsapp o Telegram, en el número de teléfono 680558577.
- Tragedia en la carretera de Castellón: Cuatro muertos y seis heridos en un accidente frente a la Ermita de la Magdalena
- Dos jóvenes de Burriana, un taxista y una ciudadana francesa: Las cuatro vidas rotas en el brutal choque frontal de Castelló
- Luto en Burriana y Castelló por el trágico accidente: 'Era muy trabajador y muy querido por todos
- Detenido el joven de 19 años que conducía uno de los vehículos implicados en el accidente mortal frente a la Magdalena
- Incendio forestal en Forcall: Arde el camión de cerdos accidentado hace 5 días
- El pueblo de Castellón donde pasa los veranos Dani Mateo: 'Mis padres tienen un apartamento
- El Castellón ficha a Juan Casajús, el nuevo fenómeno español de los banquillos al que comparan con Guardiola e impacta en Kuwait
- Cae el primer premio de la Lotería Nacional en un pueblo de Castellón