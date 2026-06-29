Vuelca un camión en la AP-7 en Almenara y provoca cuatro kilómetros de retenciones

Un camión articulado ha volcado este lunes en la AP-7, a la altura de Almenara y en sentido Barcelona, en un accidente en el que no se han visto implicados otros vehículos.

El conductor ha quedado atrapado en el interior de la cabina, por lo que ha sido necesaria la intervención de efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, con dotaciones del parque de la Plana Baixa y el apoyo de una dotación de los Bomberos de Valencia, que han trabajado para su excarcelación.

Como consecuencia del siniestro, el camionero ha resultado herido leve y ha sido trasladado al Hospital de Sagunt para una valoración médica.

Tras el vuelco, la cabeza tractora ha quedado sobre el arcén, mientras que el remolque ha invadido la calzada y ha obligado a cortar el carril izquierdo de la autopista, lo que ha generado importantes problemas de circulación.

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A las 19.10 horas, la Dirección General de Tráfico (DGT) registraba cuatro kilómetros de retenciones en la AP-7 en sentido Barcelona. Por el momento, no han trascendido las causas que han provocado el accidente.