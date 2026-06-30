El accidente de un camión provoca un incendio forestal en Atzeneta del Maestrat
Los bomberos del Consorcio dan por controlado el fuego
Bomberos del Consorcio Provincial de Castellón se han desplazado este martes a una zona de campo de Atzeneta donde se ha producido un incendio como consecuencia de un accidente de camión, que transportaba ventanas de aluminio. Al lugar se han desplazado 3 dotaciones de Bombers de la Diputación de Castellón, dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat, dos medios aéreos de la Generalitat, un coordinador forestal y un mando de Bombers de la Diputación. Según ha informado Emergencias, el fuego ha sido estabilizado a las 15.08 horas y a las 16.00 horas ha quedado controlado. El fuego ha afectado a una zona de campos de cultivo.
Máxima alerta
Precisamente este martes, Emergencias ha informado que el nivel de riesgo de incendios forestales será extremo este miércoles en el interior norte de Castellón y alto en el resto, por lo que recomiendan extremar las precauciones.
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