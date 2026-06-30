Distribuía pornografía infantil en Castellón: imágenes de extrema violencia y vejaciones sobre bebés

Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos personas en la Vall d'Uixó y Llíria (Valencia) como presuntas autoras de un delito relativo a la explotación sexual de menores, en el marco de una operación con el nombre de 'Kamehouse' en la que se han localizado más de 10.000 archivos de contenido de abuso sexual infantil.

La investigación, desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de Burriana, se inició a comienzos de este año tras el análisis forense de un dispositivo informático intervenido en una actuación anterior.

Según ha explicado la Benemérita, las pesquisas permitieron detectar la existencia de conversaciones mantenidas a través de diferentes plataformas digitales en las que se intercambiaban archivos de contenido de abuso sexual infantil.

El estudio del material informático posibilitó recuperar información relevante que había sido eliminada, identificar al principal investigado y descubrir la existencia de otros usuarios con los que compartía este tipo de archivos ilícitos.

A partir de ese momento, los investigadores desarrollaron diversas gestiones de comprobación y seguimiento que permitieron localizar a un segundo presunto implicado en la provincia de Valencia.

Una vez obtenida la correspondiente autorización judicial, los agentes llevaron a cabo dos entradas y registros domiciliarios en ambas localidades, donde fueron detenidos los dos investigados.

Durante la operación se intervinieron numerosos dispositivos electrónicos, entre ellos teléfonos móviles, ordenadores, memorias USB y otros soportes de almacenamiento, cuyo análisis ha permitido localizar más de 10.000 archivos con contenido de abuso sexual infantil.

Violencia y vejaciones

Las primeras comprobaciones realizadas por los especialistas han constatado que parte del material intervenido presenta escenas de extrema violencia y vejaciones sobre menores, incluidos bebés.

La Guardia Civil continúa con el análisis técnico de los dispositivos para identificar a posibles víctimas y determinar la participación de otras personas relacionadas con los hechos investigados.

A los detenidos se les atribuye, de forma provisional, un delito relativo a la prostitución, explotación sexual y corrupción de menores.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Burriana, con el apoyo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Castellón, personal de la 3.ª Compañía de la Guardia Civil y especialistas del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE).

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Las diligencias instruidas, junto con los detenidos y los efectos intervenidos, han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Nules.