Un menor sufre una cogida grave en las fiestas de Sant Pere del Grau de Castelló
El hombre sufre heridas en el muslo
Un menor ha sufrido una grave cogida durante la prueba de vacas celebrada hoy en el Grau de Castelló con ocasión de las fiestas de Sant Pere.
El herido, de 16 años y nacionalidad marroquí, tiene una cornada de 10 centímetros en la parte trasera del muslo y está siendo intervenido en el quirófano portátil de la plaza. Está acompañado por su abuela y sus padres ya han sido avisados, según fuentes municipales.
El animal pertenece a la ganadería valenciana Hermanos Cali.
Contacta con Mediterráneo
Recuerda que si quieres ponerte en contacto con Mediterráneo para enviar una información, fotografía o vídeo relevante de la provincia de Castellón puedes hacerlo escribiendo un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter.
También puedes escribir al correo electrónico mediterraneo@elperiodico.com.
Si te resulta más cómodo vía Whatsapp o Telegram puedes hacerlo mediante el número de teléfono 680558577.
Suscríbete para seguir leyendo
- Última hora del trágico accidente en la N-340 en Castelló: Este es el estado de los heridos
- Detenido el joven de 19 años que conducía uno de los vehículos implicados en el accidente mortal frente a la Magdalena
- Conmoción por la pérdida de Julio, el taxista fallecido en la tragedia de la N-340 en Castelló: 'Tenía el corazón más grande del planeta
- Libertad provisional para el joven detenido tras el accidente mortal de la N-340 en Castellón
- Castellón lamenta su peor accidente mortal desde 2014 y acumula 13 víctimas en las carreteras este año
- Más de cien perros conquistan una playa de Castellón en su primera quedada canina
- Un taxista rural de Castellón logra apoyo de Europa para mantener conectado a todo un pueblo: 'Es una tranquilidad
- Luto en Burriana y Castelló por el trágico accidente: 'Era muy trabajador y muy querido por todos