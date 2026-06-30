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Un menor sufre una cogida grave en las fiestas de Sant Pere del Grau de Castelló

El hombre sufre heridas en el muslo

Imagen de archivo de una celebración taurina en el Grau con motivo de las fiestas de Sant Pere.

Imagen de archivo de una celebración taurina en el Grau con motivo de las fiestas de Sant Pere. / Mediterráneo

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Neus Bravo

Paloma Aguilar

Castellón

Un menor ha sufrido una grave cogida durante la prueba de vacas celebrada hoy en el Grau de Castelló con ocasión de las fiestas de Sant Pere.

El herido, de 16 años y nacionalidad marroquí, tiene una cornada de 10 centímetros en la parte trasera del muslo y está siendo intervenido en el quirófano portátil de la plaza. Está acompañado por su abuela y sus padres ya han sido avisados, según fuentes municipales.

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El animal pertenece a la ganadería valenciana Hermanos Cali.

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